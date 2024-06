É melhor instalar as atualizações Android nos smartphones Pixel com a máxima urgência

Da mesma forma que traz novidades para o Android, a Google também aposta na segurança deste sistema e em especial dos seus smartphones Pixel. A mais recente atualização dedicada a esta área trouxe muitas correções, mas uma delas é particularmente perigosa. O conselho é a atualização coma máxima urgência para assim deixar os smartphones Pixel protegidos.

Todos os meses, como muitas outras empresas fazem, a Google lança uma atualização de segurança para o Android. Se por um lado trata de imediato de as preparar para os Pixel, entrega aos fabricantes estas correções para serem depois incorporadas nas suas atualizações com o mesmo objetivo.

Na atualização de segurança de junho foram tratadas 45 falhas descobertas e que têm diferentes níveis de relevância. Uma delas tem um nível de perigosidade muito elevado e que agora ganhou nova importância. O próprio governo dos EUA ordenou aos seus funcionários para atualizarem os seus smartphones Pixel até dia 4 de julho ou desligarem-nos depois disso.

Conhecida como CVE-2024-32896, permite uma escalada de privilégios permitir que agentes mal-intencionados obtenham acesso a funções do sistema. O problema maior é que se sabe que é explorada ativamente, tornando-se uma vulnerabilidade "zero-day".

CVE-2024-32896 which is marked as being actively exploited in the wild in the June 2024 Pixel Update Bulletin is the 2nd part of the fix for CVE-2024-29748 vulnerability we described here:https://t.co/c4xnnbje04



As we explained there, none of this is actually Pixel specific.