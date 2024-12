Novo Blackview Active 10 Pro: O tablet robusto que redefine aventuras ao ar livre

A Blackview acaba de lançar o seu tablet robusto mais revolucionário, o Blackview Active 10 Pro. Equipado com conectividade 5G de última geração, uma impressionante bateria de 30000 mAh e uma lanterna de 400 lúmens, este dispositivo foi especialmente concebido para entusiastas das atividades ao ar livre.

É imprescindível que um tablet robusto consiga resistir a qualquer tipo de utilização. Assim, graças às suas avançadas tecnologias de resistência à água, poeira e choques, oferece uma experiência segura e confortável mesmo nas condições mais desafiantes.

Resistência inigualável e potência para qualquer aventura

Certificado com os rigorosos padrões MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, o Active 10 Pro garante desempenho estável em ambientes extremos.

Com uma bateria colossal de 30000 mAh, proporciona até 90 dias de autonomia, eliminando preocupações de falta de energia em longas expedições. Alimentado pelo chipset 5G MediaTek Dimensity 7300 de 4nm, assegura velocidades e estabilidade sem precedentes. A sua lanterna ultra-brilhante de 400 lúmens, com modos de iluminação SOS e flash, traz segurança e conveniência em aventuras noturnas.

Fotografia de alta qualidade, mesmo em condições difíceis

A câmara principal de 108 MP e a câmara secundária de 50 MP da Samsung®, aliadas à câmara de visão noturna infravermelha de 20 MP, permitem captar imagens nítidas em qualquer cenário.

Com ferramentas de edição de fotografia assistidas por IA, como apagador mágico, substituição do céu, desfoque de retrato e foco de cor, os utilizadores podem criar imagens impressionantes com toda a facilidade.

Uma experiência imersiva e personalizada

Os altifalantes duplos Harman Kardon®, afinados profissionalmente, oferecem um som envolvente, ideal para filmes, jogos ou música.

Com o sistema operativo Doke OS 4.0, baseado no Android 14, a interface é mais intuitiva, personalizada e fluida, garantindo uma interação moderna e eficiente.

Lançamento do smartwatch Z20 para crianças

Além do Active 10 Pro, a Blackview apresenta o Z20 Kids Smartwatch, uma solução ideal para pais que desejam manter os filhos ligados e em segurança. Com monitorização GPS, chamadas, câmara fotográfica e resistência à água (IP67), este relógio combina funcionalidade com diversão. A bateria de 800 mAh garante até 5 dias de uso, e o ecrã de 1,83" torna o dispositivo fácil de usar.

Preços e disponibilidade

Os primeiros 500 clientes do Active 10 Pro terão direito a um cupão extra de $10, reduzindo o preço para apenas $309,99 (+ IVA). Já o smartwatch Z20 está disponível por $28,99 (+ IVA, preço original de $99,98). Esta oferta de lançamento decorre até ao próximo dia 15 de dezembro.

Blackview Active 10 Pro