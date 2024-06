Tesla Cybertruck acelera inesperadamente e o acidente é… bizarro!

As imagens são distantes, mas o som permite perceber que a Tesla Cybertruck ia a uma velocidade acima do que é controlável. A pick-up desgovernada entrou pela casa do proprietário, danificando a casa e ficando igualmente muito danificada. Segundo o condutor, o elétrico acelerou inesperadamente e tinha as rodas traseiras bloqueadas.

Um representante da Tesla terá dito ao proprietário que "o acelerador pode ou não desengatar quando o travão é premido".

Aceleração inesperada e descontrolada

Um recém-proprietário de uma Cybertruck teve um problema aparentemente novo: um acelerador que não responde. No início do mês, recorreu ao Twitter para manifestar a sua preocupação com o defeito e com a falta de ação do fabricante de automóveis.

Segundo consta, esta falha não está relacionada com a almofada do pedal escorregadia que se encrava na zona dos pés e prende o acelerador - nesta situação, o travão da pick-up não desengatou o acelerador e o elétrico de 3 toneladas embateu numa casa.

O utilizador do Twitter @bfreshwa afirma que a sua máquina revestida a aço inoxidável acelerou inesperadamente após um total de apenas 4 horas na estrada. Nas imagens de vigilância, a impraticável pick-up subiu uma colina em direção à casa de um vizinho com as rodas traseiras completamente bloqueadas.

O proprietário afirmou que o acelerador e a direção não respondiam enquanto ele mantinha o pedal do travão no chão, colocando um par de marcas de derrapagem com 15 metros de comprimento.

O proprietário referiu que um representante da Tesla disse durante uma chamada telefónica:

Analisámos os registos e, devido ao terreno, o acelerador pode ou não desengatar quando o travão é premido. Quanto ao bloqueio do pneu traseiro, estamos a analisar.

A Tesla disse ao proprietário para contactar a sua companhia de seguros para cobrir os custos dos danos. Não se sabe exatamente o que correu mal com a Cybertruck desta vez, mas tem sido uma dor de cabeça desde o seu lançamento.

O pedal do acelerador escorregadio foi o mais notável, porque não pôde ser resolvido com uma atualização sem fios, exigindo uma suspensão da venda e a recolha de todos os veículos. Os restos de sabão da montagem foram a causa do problema.

