Triângulo de sinalização deixa de ser obrigatório em Espanha

Se costuma viajar de carro entre Portugal e Espanha, fique atento: a partir de 1 de janeiro de 2026, os triângulos de sinalização deixarão de ser obrigatórios em Espanha. Mas calma, há um equipamento que os substitui.

Triângulo de sinalização substituído por um Help Flash

No seu lugar, passará a ser exigido o dispositivo luminoso V-16, como o Help Flash, que permite sinalizar avarias ou acidentes de forma segura e eficiente sem precisar de sair do veículo. Mas o que isto significa para os condutores portugueses que viajam para Espanha? E para os espanhóis que vêm para Portugal? A Help Flash esclarece.

Atualmente, tanto em Portugal como em Espanha, todos os condutores são obrigados a ter e a usar triângulos de pré-sinalização em caso de imobilização do veículo na estrada. No entanto, já a partir do próximo ano, Espanha será o primeiro país europeu a substituir os clássicos triângulos pelo dispositivo V-16 luminoso e conectado como o Help Flash.

Este equipamento inovador e que ajuda a salvar vidas é colocado no tejadilho do carro ou na moto e emite uma luz intermitente visível a 360º e a grande distância (até 1 km), tornando a sinalização mais rápida, segura e eficaz.

Segundo a Convenção de Viena sobre Tráfego Rodoviário, que regula a circulação internacional de veículos, os países visitados devem aceitar os dispositivos obrigatórios nos veículos matriculados noutros estados. Ou seja:

Condutores espanhóis que viajem para Portugal: podem utilizar apenas o dispositivo V-16.

Os condutores portugueses que viajem para Espanha: poderão cumprir a lei levando o triângulo.

Mas, em ambos os casos, a Help Flash aconselha que, até para facilitar o diálogo com as autoridades locais que podem não estar devidamente familiarizadas com as regras internacionais, os condutores espanhóis continuem a trazer consigo o triângulo nas viagens a Portugal e que os portugueses levem o seu Help Flash nas deslocações ao país vizinho.

Por que razão o Help Flash (V-16) vai substituir oficialmente o triângulo em Espanha?

A mudança tem um motivo simples: mais segurança. Atualmente, colocar os triângulos na estrada obriga o condutor a sair do carro e caminhar dezenas de metros pela berma ou pela própria via, o que representa um risco muito elevado, especialmente em autoestradas e vias de grande tráfego.

O Help Flash V-16 pode ser ativado de dentro do carro e colocado no tejadilho sem que o condutor saia para a estrada, reduzindo significativamente o perigo de atropelamento.

Além disso, os modelos "conectados" permitem que o veículo avariado ou acidentado envie a sua localização automaticamente às autoridades, melhorando a rapidez das respostas dos serviços de emergência.