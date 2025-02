Linux dentro de um ficheiro PDF? Parece louco, mas existe…

O código C pode ser compilado para correr dentro de um PDF usando uma versão antiga do Emscripten que gera código asm.js em vez de WebAssembly. Com isto, foi possível compilar uma versão modificada do emulador RISC-V TinyEMU para asm.js, que pode ser executado dentro do PDF. Para entrada, há um teclado virtual implementado com vários botões e uma caixa de texto onde o utilizador pode escrever para enviar comandos à máquina virtual.

O maior problema aqui é o desempenho do emulador. Por exemplo, o kernel do Linux demora cerca de 30 a 60 segundos a arrancar dentro do PDF, o que é mais de 100 vezes mais lento do que o normal. Infelizmente, não há forma de corrigir isto, pois a versão do V8 usada pelo motor de PDF do Chrome tem o seu compilador JIT desativado, destruindo o seu desempenho.

Para o sistema de ficheiros raiz, existem versões disponíveis em 64 e 32 bits. A versão padrão é um sistema Buildroot de 32 bits (pré-compilado e retirado dos exemplos originais do TinyEMU), mas também há uma versão de 64 bits do Alpine Linux. No entanto, o emulador de 64 bits é cerca de duas vezes mais lento, pelo que normalmente não é utilizado. Pode fazer download do PDF aqui.