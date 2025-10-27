Ubuntu 25.10 “Questing Quokka”: o melhor Linux para substituir o Windows 10?
A Canonical lançou oficialmente o Ubuntu 25.10, com o nome de código Questing Quokka, a 9 de outubro de 2025. Esta é uma versão intermédia, com suporte por nove meses, ou seja, até julho de 2026.
Um GNOME mais moderno e fluido
Com o Ubuntu 25.10 passa a estar disponível o GNOME 49, que traz um design mais limpo e novas opções nos controlos rápidos, incluindo ajustes de energia e multimédia diretamente no ecrã de bloqueio. Outra grande novidade é a substituição do tradicional GNOME Terminal pela nova aplicação Ptyxis, que oferece melhor desempenho e integração com Wayland. Também o visualizador de imagens foi atualizado: o Loupe assume o lugar do antigo Eye of GNOME.
O tema Yaru recebeu novos ícones e retoques visuais, e a sessão gráfica baseada em Xorg foi descontinuada. O Ubuntu Desktop usa agora apenas Wayland por omissão, garantindo melhor segurança e suporte a monitores de alta taxa de atualização.
Kernel 6.17 e maior suporte de hardware
O sistema vem com o Linux Kernel 6.17, que melhora o suporte para processadores mais recentes, placas gráficas e dispositivos ARM. Há também avanços na compatibilidade com plataformas RISC-V e suporte inicial para Intel TDX, tecnologia direcionada para “confidential computing”.
Segurança reforçada
A Canonical reforçou a segurança do Ubuntu 25.10 em várias frentes. Diversos utilitários essenciais foram substituídos por versões escritas em Rust, incluindo o novo sudo-rs, que oferece mais fiabilidade e resiliência a falhas. Há também suporte experimental para criptografia total do disco (FDE) com recurso ao TPM, além de sincronização de hora segura através do protocolo NTS (Network Time Security).
O sistema prepara-se ainda para a era pós-quântica, com versões do SSH e OpenSSL compatíveis com algoritmos híbridos resistentes a ataques de computação quântica.
Ferramentas e software atualizados
O Ubuntu 25.10 chega com versões recentes das principais linguagens e compiladores:
- Python 3.14 (RC)
- GCC 15
- Go 1.25
- Rust 1.85
- OpenJDK 25
Além disso, há melhorias no suporte a Bluetooth, áudio, vídeo HDR e gravação de ecrã acelerada por hardware, tornando o sistema mais fluido em tarefas multimédia e de produtividade.
Gosto bastante do Ubuntu. Comecei por usar na empresa onde trabalho e agora também uso em casa. Fora um programa ou outro que não funciona em Linux que tive de arranjar alternativa funciona impecável.
Testei o Zorin por conta do hype, mas o Ubuntu ganhou por ser mais rápido.
queria usar no meu portatil “asus” mas nao consigo, drivers da grafica nvidia
Estranho eu em Mint não tenho problemas nenhuns na gráfica Intel e NVIDIA, aliás tem mais desempenho que em Windows.
Zorin