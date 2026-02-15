Como instalar o Docker no Kali Linux passo a passo

Instalar o Docker no Kali Linux é relativamente simples, mas convém seguir os passos corretos para evitar problemas de permissões ou repositórios. Hoje escrevemos um pequeno tutorial com os passos base.

Docker permite criar, distribuir e executar aplicações dentro de containers

O Docker é uma plataforma que permite criar, distribuir e executar aplicações dentro de contentores (containers). A tecnologia foi criada pela Docker Inc. e tornou-se um dos pilares da virtualização moderna e do DevOps.

Um container é um ambiente isolado que permite correr aplicações, usando recursos do sistema operativo anfitrião. É leve e rápido e não precisa de um sistema operativo completo (ao contrário de uma máquina virtual).

O Docker tem vindo a ganhar muita popularidade pelo facto de permitir "empacotar" uma app ou sistema dentro de um container, sendo que este container pode posteriormente ser executado em qualquer máquina que tenha o Docker instalado.

Como instalar o Docker no Kali Linux?

Para instalar facilmente o Docker no Kali Linux, basta que siga os seguintes passos:

1) Antes de instalar qualquer pacote, atualizar os repositórios e o sistema:

sudo apt update sudo apt upgrade -y sudo apt update sudo apt upgrade -y

2) Instalar o Docker No Kali Linux, o Docker já está disponível nos repositórios oficiais. Assim basta executar o seguinte comando

sudo apt install docker.io -y sudo apt install docker.io -y

3) Depois da instalação, ativar e inicia o serviço Docker:

sudo systemctl enable docker --now #verificar se está em execução sudo systemctl status docker sudo systemctl enable docker --now #verificar se está em execução sudo systemctl status docker

4) Executar Docker sem sudo (opcional, mas recomendado) Por omissão, o Docker exige sudo. Para evitar isso:

sudo usermod -aG docker $USER #Depois newgrp docker sudo usermod -aG docker $USER #Depois newgrp docker

5) Testar a instalação Para testar a instalação, basta que use o comando seguinte

docker run hello-world docker run hello-world

Com os avanços tecnológicos, têm aparecido soluções cada vez mais eficientes que garantem a melhor performance das plataformas. Depois da virtualização, a tecnologia de containers tem vindo a ganhar espaço e popularidade, pois permite uma administração de sistemas mais rápida e eficiente. Experimentem.