Meta lança novos óculos inteligentes para desportistas com a Oakley

O mercado dos óculos inteligentes continua a evoluir, e a Meta, em colaboração com a Oakley, acaba de apresentar uma proposta direcionada para um público específico. Estes novos óculos prometem elevar a fasquia no que toca a funcionalidades para desportistas.

Meta e Oakley revelam os seus novos óculos inteligentes

Tal como antecipado por rumores recentes, a Meta e a Oakley oficializaram o lançamento dos seus novos óculos inteligentes. Distinguindo-se dos Ray-Ban Meta, o novo modelo HSTN (pronuncia-se HOW-stuhn) da Oakley foi especificamente concebido para atletas: integra a capacidade de gravação de vídeo em 3K, resistência à água e uma autonomia de bateria significativamente superior.

Segundo o comunicado oficial, estes óculos baseiam-se no design HSTN, característico da marca Oakley. Este novo equipamento herda diversas funcionalidades já presentes nos Ray-Ban Meta, incluindo uma câmara integrada, microfones, altifalantes e suporte para funcionalidades de inteligência artificial (IA).

Adicionalmente, a Meta incorporou características específicas para o público desportista, como a certificação IPX4 de resistência à água, um design mais robusto e uma câmara de maior potência.

Autonomia reforçada para longas sessões

No que diz respeito à autonomia, os Oakley Meta HSTN oferecem até 8 horas de utilização com uma carga completa e podem permanecer até 19 horas em modo de espera. A caixa de carregamento proporciona até 48 horas adicionais e é compatível com carregamento rápido: basta 20 minutos de ligação para recuperar 50% da bateria.

A câmara foi também alvo de uma atualização significativa, permitindo agora a gravação de vídeos com resolução 3K e uma duração máxima de 3 minutos. Os Oakley Meta HSTN vêm equipados com um sensor de 12 MP com lente ultra grande angular e um sistema de cinco microfones.

O utilizador pode ativar a câmara através de comandos de voz ou utilizando o botão localizado na armação, imediatamente acima do logótipo da Oakley. Outras funcionalidades incluem um painel tátil para controlo da reprodução multimédia: um toque para reproduzir uma música ou deslizar o dedo para ajustar o volume.

Os Oakley Meta HSTN são compatíveis com Spotify, Apple Music e outros serviços de streaming, que podem ser ativados por toque ou através do comando de voz "Hey Meta".

Preço e posicionamento no mercado

Devido às suas características avançadas, a Meta ajustou o preço destes novos óculos inteligentes: estarão disponíveis por 399 dólares (um acréscimo de 100 dólares em relação aos Ray-Ban Meta), existindo ainda um modelo de edição limitada que será comercializado por 499 dólares.

A empresa sublinhou que, embora se trate de um produto de consumo, este modelo específico está focado no desempenho.

Estamos a observar cada vez mais casos de utilização com os Ray-Ban, com pessoas a usá-los em montanhas-russas, a andar de bicicleta e perto de água, por isso estamos a tentar apostar nisso.

Mencionou Alex Himmel, vice-presidente de dispositivos portáteis da Meta, numa entrevista à Bloomberg.

