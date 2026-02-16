Windows 11 permitirá controlar permissões das apps como se faz num smartphone

A Microsoft anunciou uma grande mudança na segurança do Windows 11. A introdução de controlos de permissões semelhantes aos dos smartphones, que permitirão aos utilizadores gerir o acesso das apps a recursos confidenciais, como ficheiros, câmara ou microfone.

O Windows 11 permitirá controlar permissões das apps

Segundo Logan Iyer, engenheiro da plataforma Windows, este novo modelo surge em resposta a um problema cada vez mais constante. Falamos de aplicações que frequentemente modificam configurações, instalam software indesejado ou alteram funções críticas do sistema sem obter o consentimento do utilizador.

Com estas alterações, o Windows irá solicitar permissões explicitamente quando uma aplicação tentar instalar software adicional ou aceder a dados confidenciais. Com isso vai conseguir espelhar a experiência típica que se tem atualmente nos smartphones e tablets. Os utilizadores poderão revogar as permissões a qualquer momento, mesmo depois de as concederem.

Este modo ativará as proteções de integridade em tempo de execução por defeito, garantindo que apenas as aplicações, serviços e controladores devidamente assinados podem ser executados no Windows 11. No entanto, os utilizadores e administradores poderão ignorar estas proteções para apps específicas quando necessário.

Microsoft quer cenário igual ao de qualquer smartphone

Desta forma, tal como nos dispositivos móveis, os utilizadores poderão ver claramente quais as apps que têm acesso a recursos sensíveis e revogar permissões caso detetem algo suspeito. A implementação destas funcionalidades será gradual, com os controlos ajustados com base no feedback dos developers, empresas e utilizadores.

Tudo isto faz parte da “Iniciativa Futuro Seguro”, que visa reforçar a transparência e o controlo dos utilizadores dentro do ecossistema Windows. No âmbito desta iniciativa, a Microsoft também reforçou a segurança do login com o Entra ID contra ataques de injeção de scripts. Desativou os controlos ActiveX no Microsoft 365 e no Office 2024 para Windows.

Atualizou as definições de segurança do Microsoft 365 para bloquear acesso a ficheiros do SharePoint, OneDrive e Office utilizando protocolos antigos. Além disso, indicou que as apps e agentes de IA terão de cumprir padrões de transparência elevados. Quer oferecer aos utilizadores e administradores uma maior visibilidade do seu comportamento e um acesso mais seguro e controlado aos dados e funções do sistema.