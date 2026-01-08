Cuidado! Duas extensões do Chrome espiavam as conversas e histórico do ChatGPT

Duas extensões muito populares do Chrome, focadas no ChatGPT, DeepSeek e Claude, espiaram secretamente as conversas de mais de 900.000 utilizadores. Uma das extensões chegou a ser destacada pela Google na Chrome Web Store. Tratava-se de uma operação de espionagem em grande escala com o objetivo de roubar segredos comerciais.

Duas extensões do Chrome espiavam o ChatGPT

Publicadas na Chrome Web Store, a loja oficial da Google, as extensões oferecem aos utilizadores a opção de adicionar barras laterais com inteligência artificial ao browser. Estas barras laterais permitem aos utilizadores interagir com uma IA sem sair do separador atual. A operação visa utilizadores que utilizam ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, DeepSeek ou Claude, nas atividades profissionais.

Uma vez instaladas, as duas extensões sinalizadas pela OX Security são capazes de monitorizar constantemente os separadores abertos no Chrome. Assim que um utilizador visita um site de IA, como o ChatGPT ou o DeepSeek, a extensão acede a todo o conteúdo do separador. Regista as perguntas colocadas, as respostas da IA ​​e determinados identificadores de sessão localmente.

Todas estas informações são depois encriptadas e enviadas automaticamente a cada 30 minutos para servidores remotos controlados por cibercriminosos. Além das conversas, a extensão envia também o histórico de navegação dos utilizadores para estes servidores.

Para enganar os utilizadores, as extensões disfarçavam-se de ferramentas legítimas e inofensivas. Uma delas recebeu mesmo o selo "Destaque" da Google, sugerindo que a gigante de Mountain View tinha verificado a autenticidade da extensão. Neste caso, a editora americana também foi enganada, provavelmente por uma atualização posterior.

Mais de 900 mil vítimas instalaram estas propostas

Cada vez mais cibercriminosos tentam sequestrar conversas de utilizadores da internet com inteligência artificial. Estas trocas de mensagens estão muitas vezes repletas de informações sensíveis, como dados pessoais. Neste caso específico, os atacantes procuravam principalmente obter dados internos da empresa.

De acordo com um relatório da OX Security, as duas extensões afetaram mais de 900 mil utilizadores do Chrome. Apesar do alerta dos especialistas, as duas extensões, denominadas "Chat GPT for Chrome with GPT-5, Claude Sonnet and DeepSeek AI" e "AI Sidebar with DeepSeek, ChatGPT, Claude and more", continuam disponíveis para download na Google Play Store. No entanto, o selo "Destaque" desapareceu.

É altamente recomendável remover estas extensões caso as instale por engano no seu navegador. Alertada pela OX Security, a Google indicou que o problema está a ser investigado. Esta não é a primeira vez que uma extensão do Chrome é apanhada a espiar as suas conversas ChatGPT. No mês passado, uma extensão de VPN promovida pela Google foi acusada de recolher secretamente as conversas de milhões de utilizadores.