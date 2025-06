DeepSeek adia o lançamento da sua nova IA por culpa dos Estados Unidos

A guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China está a criar novas vítimas, e a mais recente parece ser o próximo grande modelo de inteligência artificial (IA) da DeepSeek. A empresa chinesa está com sérios problemas no desenvolvimento da sua nova tecnologia devido às restrições comerciais impostas pela administração americana.

O impacto das sanções americanas

De acordo com o The Information, o desenvolvimento do DeepSeek-R2, o novo modelo de IA da empresa, não está a decorrer como planeado, e a principal causa aponta para Washington. As sanções impostas pelos EUA, iniciadas pela administração de Donald Trump, restringiram severamente a exportação de processadores de alto desempenho para a China.

Esta medida deixou a DeepSeek, e outras tecnológicas chinesas, sem acesso ao hardware da NVIDIA, essencial para o treino e execução dos seus modelos de IA mais avançados.

Apesar de já existirem alternativas domésticas, como os processadores desenvolvidos pela Huawei, a IA da DeepSeek foi especificamente otimizada para a arquitetura dos chips H20 da NVIDIA. A migração para um hardware diferente representaria um desafio técnico enorme.

Face a este impasse, a empresa está a tentar reajustar o seu novo modelo para que este se adapte ao hardware disponível, sem comprometer de forma drástica o seu desempenho.

Fontes próximas da empresa indicam que o lançamento do DeepSeek-R2 estava inicialmente previsto para maio. No entanto, o CEO da DeepSeek, Liang Wenfeng, optou por adiar a sua estreia por não estar satisfeito com a performance do modelo.

Atualmente, o executivo encontra-se em negociações com fornecedores de serviços na cloud para delegar os requisitos técnicos e planear a implementação do DeepSeek-R2.

Um problema que não afeta apenas a DeepSeek

A DeepSeek não está sozinha neste desafio. A escassez de semicondutores avançados está a condicionar a inovação e a adoção de novos modelos de IA em toda a China. Gigantes como a ByteDance, Alibaba e Tencent, que se anteciparam ao bloqueio e encomendaram grandes volumes de chips H20 à NVIDIA, enfrentam agora limitações.

Em alguns casos, estas empresas têm sido forçadas a recorrer ao mercado paralelo para adquirir placas gráficas destinadas ao mercado de consumo, como a popular RTX 4090, para suprir as suas necessidades.

Para além das dificuldades de produção, a DeepSeek enfrenta também acusações graves por parte de Washington. Um alto funcionário dos EUA acusou a empresa de ter ligações ao exército chinês, alegando que esta teria auxiliado as forças armadas na compra de chips avançados para IA.

Segundo a acusação, a DeepSeek teria utilizado empresas de fachada registadas no Sudeste Asiático para contornar as sanções e obter acesso ilícito às GPU H100 da NVIDIA, das mais potentes do mercado.

Leia também: