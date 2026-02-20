GNR alerta para “relay attack”: roubo de carros sem chave e em segundos
A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem vindo a alertar os condutores para uma técnica de roubo automóvel cada vez mais usada na Europa e também em Portugal: o chamado “relay attack”. Saiba o que é.
O relay attack trata-se de um método silencioso, rápido e que não deixa sinais de arrombamento. Este ataque por retransmissão de sinal explora uma funcionalidade muito comum nos carros modernos: o sistema keyless (entrada e ignição sem chave física).
Com esta tecnologia, basta ter a chave no bolso para abrir o carro e ligá-lo através do botão Start/Stop. O problema é que o sinal emitido pela chave pode ser captado e amplificado por criminosos.
Relay attack: como funciona o esquema?
O processo é simples e assustadoramente eficaz:
- Um dos criminosos aproxima-se da porta da casa da vítima com um dispositivo eletrónico.
- O equipamento capta o sinal da chave, mesmo estando dentro de casa.
- Um segundo elemento, junto ao carro, recebe esse sinal amplificado.
- O veículo “acredita” que a chave está presente (por perto).
- O carro desbloqueia e pode ser ligado normalmente.
Tudo isto pode acontecer em menos de 30 segundos e sem qualquer dano visível no veículo.
Este tipo de crime tem aumentado nos últimos anos na Europa. Em Portugal, as autoridades têm registado vários casos, sobretudo em zonas urbanas e áreas residenciais.
Beleza. Não são precisos dois, basta um, com um amplificador próximo do carro enquanto o condutor se afasta ou aproxima – o carro não tranca ou então abre as portas.
Depois é acionar o motor e andar, até o motor voltar a parar.
Às vezes conduzo o carro da Maria, dá-me a chave, coloco-a na ignição e está tudo bem. Se fosse keyless, punha o carro a trabalhar, levava-a ao cabeleireiro, ela saía, levando com ela a chave, eu continuava sem me lembrar de tal coisa – e quando parasse o carro ficava lá até me levarem a chave. Não é coisa que me convença.