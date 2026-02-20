PplWare Mobile

GNR alerta para “relay attack”: roubo de carros sem chave e em segundos

· Segurança 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Max says:
    20 de Fevereiro de 2026 às 09:26

    Beleza. Não são precisos dois, basta um, com um amplificador próximo do carro enquanto o condutor se afasta ou aproxima – o carro não tranca ou então abre as portas.
    Depois é acionar o motor e andar, até o motor voltar a parar.
    Às vezes conduzo o carro da Maria, dá-me a chave, coloco-a na ignição e está tudo bem. Se fosse keyless, punha o carro a trabalhar, levava-a ao cabeleireiro, ela saía, levando com ela a chave, eu continuava sem me lembrar de tal coisa – e quando parasse o carro ficava lá até me levarem a chave. Não é coisa que me convença.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube