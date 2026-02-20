GNR alerta para “relay attack”: roubo de carros sem chave e em segundos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem vindo a alertar os condutores para uma técnica de roubo automóvel cada vez mais usada na Europa e também em Portugal: o chamado “relay attack”. Saiba o que é.

O relay attack trata-se de um método silencioso, rápido e que não deixa sinais de arrombamento. Este ataque por retransmissão de sinal explora uma funcionalidade muito comum nos carros modernos: o sistema keyless (entrada e ignição sem chave física).

Com esta tecnologia, basta ter a chave no bolso para abrir o carro e ligá-lo através do botão Start/Stop. O problema é que o sinal emitido pela chave pode ser captado e amplificado por criminosos.

Relay attack: como funciona o esquema?

O processo é simples e assustadoramente eficaz:

Um dos criminosos aproxima-se da porta da casa da vítima com um dispositivo eletrónico.

O equipamento capta o sinal da chave, mesmo estando dentro de casa.

Um segundo elemento, junto ao carro, recebe esse sinal amplificado.

O veículo “acredita” que a chave está presente (por perto).

O carro desbloqueia e pode ser ligado normalmente.

Tudo isto pode acontecer em menos de 30 segundos e sem qualquer dano visível no veículo.

Este tipo de crime tem aumentado nos últimos anos na Europa. Em Portugal, as autoridades têm registado vários casos, sobretudo em zonas urbanas e áreas residenciais.