WhatsApp vai ter um modo Spoiler para proteger as mensagens mais sensíveis

O WhatsApp trabalha em mais uma novidade que quer apresentar em breve. Desta vez é uma funcionalidade para enviar mensagens em formato de spoiler. Isso permitirá que o texto fique escondido até que o utilizador toque nele para o revelar. É a forma mais simples de enviar segredos que só os interessados vão abrir.

WhatsApp vai ter um modo Spoiler

O WhatsApp prepara uma das funcionalidades mais aguardadas por quem participa em grupos. Falamos da possibilidade de enviar mensagens em formato spoiler. Atualmente, a funcionalidade está em fase preliminar na aplicação e não está disponível na versão estável. No futuro, permitirá aos utilizadores ocultar o conteúdo de um texto até que o destinatário lhe toque para o revelar.

Esta nova funcionalidade foi detetada na versão beta do Android 2.26.7.10, embora por enquanto seja apenas um código em desenvolvimento e ainda não esteja ativa para utilizadores de teste. Segundo o WABetaInfo, o WhatsApp trabalha num novo formato que irá adicionar duas barras verticais antes e depois da mensagem para a ocultar automaticamente dentro da conversa.

Uma vez ativada, a mensagem aparecerá desfocada ou oculta na conversa. Para a ler, terá de se tocar no balão. Isto impede que alguém veja acidentalmente informações confidenciais, como detalhes de uma série, filme ou evento desportivo. Nesta primeira fase, a funcionalidade será limitada às mensagens de texto.

Para proteger mensagens mais sensíveis

No entanto, é possível que esta seja expandida para outros formatos, como imagens ou vídeos, no futuro. Atualmente, alguns utilizadores recorrem ao envio de fotografias no modo "visualizar uma vez" para evitar spoilers acidentais, embora esta solução apague o conteúdo após a abertura e não permita visualizá-lo posteriormente.

Esta melhoria faz parte da evolução das ferramentas de formatação do WhatsApp. Nas versões anteriores, a aplicação introduziu blocos de código, blocos de citação e listas estruturadas, concebidos para organizar melhor a informação em conversas longas. Com a chegada dos spoilers, especialmente úteis em grupo, é acrescentada uma camada extra de controlo sobre a forma como o conteúdo é apresentado.

O calendário de lançamento ainda é desconhecido. Como é típico, será primeiro lançado em versões beta públicas e, após a conclusão dos testes necessários, será gradualmente ativado para todos os utilizadores numa futura versão estável.