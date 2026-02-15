Carros autónomos: a falha que ninguém esperava está na cabeça dos condutores

A promessa da condução autónoma pode estar a ignorar o elo mais fraco: a psicologia humana. Sim, o problema poderá ser humano, neste serviço para.... humanos!!!

Carros autónomos tem um preço escondido

É curioso que vemos o mundo a dar passos largos para trazer ao comum mortal os carros que irão conduzir-nos do ponto A ao ponto B. Aliás, a indústria automóvel promete que os veículos autónomos tornarão as estradas mais seguras, eliminando os erros humanos da equação.

Contudo, uma investigação recente revela que o verdadeiro problema não está na tecnologia em si, mas na forma como esta interage com o comportamento humano. Ronald McLeod, Professor Honorário de Psicologia da Engenharia na Universidade Heriot-Watt, explica no seu livro "Transitioning to Autonomy" que existe uma falha de comunicação crítica entre os sistemas de condução autónoma e os seus utilizadores.

Muitos condutores sentem-se desconfortáveis ao entregar o controlo a um sistema que toma decisões por eles. O problema agrava-se quando a interface do carro não consegue transmitir claramente o que está a acontecer ou o que vai acontecer a seguir, criando uma sensação de incerteza permanente.

Quando a tecnologia falha em explicar-se

A questão torna-se evidente em situações críticas: o surgimento súbito de um obstáculo ou peão pode espoletar uma reação inesperada do veículo, deixando o condutor como mero espetador sem capacidade de antecipar a resposta do sistema. Esta imprevisibilidade mina a confiança na tecnologia.

Nem gigantes como a Tesla conseguiram resolver o problema. A marca acumula várias investigações após acidentes graves envolvendo sistemas Autopilot e Full Self-Driving (FSD) ativados.

Além disso, a própria empresa recomenda que os condutores estejam preparados para retomar o controlo caso detetem falhas no sistema, uma admissão tácita de que a autonomia total ainda não existe.

O passageiro ansioso no lugar do condutor

Esta situação coloca os condutores numa posição psicologicamente desgastante. McLeod descreve-a como uma "tarefa de vigilância": os condutores não podem relaxar verdadeiramente, mantendo-se em estado de alerta constante para eventuais falhas do sistema.

Esta vigilância permanente gera fadiga mental e, paradoxalmente, reduz o tempo de reação em emergências, precisamente quando mais seria necessário.

O stress cognitivo é real e mensurável. Os condutores oscilam entre confiar demasiado no sistema (perdendo atenção) ou desconfiar excessivamente (anulando os benefícios da automação), nunca encontrando um equilíbrio confortável.

O caminho para carros autónomos verdadeiramente inteligentes

A solução passa por repensar a tecnologia com foco no ser humano. Abordagens como o Human-in-the-loop (HITL), que integram feedback humano direto no desenvolvimento de sistemas de IA, representam um caminho promissor.

O livro de McLeod defende a criação de interfaces centradas nas necessidades psicológicas dos utilizadores, não apenas nas capacidades técnicas dos veículos.

Enquanto a indústria não compreender que conduzir não é apenas um problema de engenharia, mas também de psicologia humana, os carros autónomos continuarão a ser uma promessa incompleta, tecnologicamente avançados, mas humanamente inadequados.