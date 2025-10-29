Carlos Tavares diz que Tesla pode não existir daqui a 10 anos
Embora tenha deixado de ser líder da Stellantis, Carlos Tavares continua a observar o mercado e a ter, como é seu apanágio, opiniões que podem ser polémicas. Desta vez, o ex-executivo disse que a Tesla pode abandonar a indústria automóvel e deixar de existir num prazo de 10 anos.
O antigo diretor-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, que se demitiu do cargo no final do ano passado, disse que a Tesla poderá eventualmente decidir abandonar a indústria automóvel
Na perspetiva do português, a empresa de Elon Musk está a ser pressionada pela rival chinesa BYD, que ultrapassou a Tesla nas vendas globais de veículos elétricos no início deste ano.
Devido a essa pressão e com outros projetos em andamento, é possível que Elon Musk se foque noutro negócio, que não o automóvel, segundo citado pela Forbes.
Elon Musk pode desistir da indústria automóvel em prol de outros negócios
Não podemos descartar que, em algum momento, ele decida deixar a indústria automóvel para se concentrar em robôs humanoides, na SpaceX ou em inteligência artificial. Elon Musk terá deixado a indústria automóvel.
Disse Tavares, ao jornal francês Les Echos, numa entrevista, partilhando que a BYD está a conquistar mercado da Tesla com veículos mais eficientes e económicos.
Na sua opinião, "a perda de valor da Tesla no mercado de ações será colossal, porque essa avaliação é simplesmente estratosférica".
Não tenho certeza se a Tesla ainda existirá daqui a 10 anos. É um grupo inovador, mas será derrotado pela eficiência da BYD.
De facto, nos últimos cinco anos, a quota de mercado da Tesla, na China, caiu para cerca de 5%, relativamente aos 16% em 2020, em parte devido à concorrência da BYD.
Os comentários de Carlos Tavares surgem, também, num momento de decisões, em que a fabricante de veículos elétricos tenta manter o seu diretor-executivo.
A tesla quer passar a ser distribuidor de energias e deixar o mercado automóvel.