Carlos Tavares abandona o cargo de CEO da Stellantis

Carlos Tavares está ligado ao mundo automóvel há muitos anos e tem sido a cara da Stellantis. Acompanhou o crescimento desta empresa com as suas diversas marcas, onde teve um papel único na sua recuperação. Agora, o CEO da Stellantis abandonou o cargo, movimento que foi aceite pelo Conselho de Administração da Stellantis.

A Stellantis acaba de anunciar que o seu Conselho de Administração, sob a presidência de John Elkann, aceitou hoje a renúncia de Carlos Tavares ao posto de Chief Executive Officer (CEO) da Companhia, com efeito imediato.

O processo para a nomeação de um novo CEO permanente está bem encaminhado, sob a condução de um Comité Especial do Conselho de Administração, e será concluído no primeiro semestre de 2025. Até lá, será criado um Comité Executivo Interino, presidido por John Elkann.

Henri de Castries, Senior Independent Director da Stellantis, comentou que o sucesso da Stellantis desde a sua criação esteve enraizado num alinhamento perfeito entre os acionistas de referência, o Conselho de Administração e o CEO. Entretanto, surgiram pontos de vista diferentes nas últimas semanas que resultaram na decisão tomada hoje pelo Conselho de Administração e pelo CEO.

John Elkann, Chairman da Stellantis, afirmou também que agradecem a Carlos Tavares pelos seus anos de serviço dedicado e pelo papel que desempenhou na criação da Stellantis. Isso estende-se às recuperações da PSA e da Opel, colocando-nos no caminho para nos tornarmos um líder global no nosso setor.

A empresa aguarda com expetativa a oportunidade de trabalhar com o novo Comité Executivo Interino, com o apoio de todos os colegas da Stellantis. O próximo passo deverá ser a conclusão do processo de nomeação do novo CEO. Querem assegurar a continuidade da implementação da estratégia da Empresa no interesse de longo prazo da Stellantis e de todas as suas partes interessadas.

O novo CEO será nomeado no primeiro semestre de 2025. Também a orientação financeira para os resultados de 2024 está confirmada.