Viu o anúncio de Natal da Porsche? Desenho à mão conquistou a Internet

Num mundo cada vez mais dominado por algoritmos, onde a Inteligência Artificial (IA) ganha força na criação de conteúdos, ainda há quem decida remar contra a maré. A Porsche, conhecida pelo perfecionismo, decidiu aplicar essa filosofia à comunicação, criando uma animação dedicada ao Natal que continua a impressionar a Internet.

A Porsche elevou a fasquia da publicidade natalícia com uma campanha que alia o encanto do desenho à mão à precisão da animação 3D. Mais do que um simples vídeo, a obra captou a atenção de criativos e fãs do mundo automóvel, reafirmando o valor do talento humano na arte.

O anúncio destaca-se pela sofisticação: ao contrário de muitas campanhas que apostam no sentimentalismo exagerado ou em decorações exuberantes, a Porsche optou pelo equilíbrio: simplicidade, estilo e coração. O resultado é uma homenagem genuína à sua comunidade, sem cair em clichês.

Porsche misturou o clássico com uma pitada de moderno

Desenvolvido pelo Parallel Studio, o vídeo transporta-nos para o dia a dia de um proprietário de um Porsche através de cenas quotidianas, de encontros casuais a viagens sob o luar.

A ausência de "floreados" narrativos e a escolha de uma banda sonora discreta permitem que as imagens falem por si, criando uma ligação emocional com o espetador.

Numa altura em que o uso de IA na publicidade gera debate, especialmente após as críticas a marcas como a Coca-Cola ou a McDonald's, a Porsche enfrentou o ceticismo digital de forma notável.

Para que não surgissem quaisquer dúvidas sobre a origem do projeto, a marca partilhou o processo criativo "passo a passo", exibindo os esboços manuais que deram vida à peça final.

Público pede mais autenticidade

Num mercado saturado de conteúdos gerados por algoritmos e narrativas que forçam a lágrima, a Porsche oferece algo que pode ser encarado como refrescante.

De facto, o anúncio, embora simples, é um regresso à animação clássica que prova que o verdadeiro luxo reside na autenticidade e no bom gosto.

Porsche dá lição à Coca-Cola e McDonald's após polémicas de Natal

Em 2024, a publicidade de Natal enfrentou uma forte contestação devido ao uso de IA generativa. Ao recriar o seu icónico anúncio de 1995 com camiões iluminados, a Coca-Cola foi acusada de "vender a alma" do Natal em troca de poupança financeira.

Ainda assim, este ano, a empresa decidiu voltar a recorrer à IA para a sua produção, gerando, mais uma vez, uma intensa vaga de críticas, conforme informámos.

Entretanto, o McDonald's enfrentou um cenário ainda mais crítico, nos Países Baixos, com um anúncio que acabou por ser retirado.

O vídeo de 2025 apresentava figuras humanas com aspeto plástico e cenários distorcidos, o que causou desconforto e críticas severas à qualidade visual.

A indignação demonstra uma saturação dos consumidores perante o conteúdo gerado por algoritmos, reforçando a exigência pela autenticidade.

Neste cenário, a Porsche parece ter sabido aproveitar o descontentamento, mostrando que a arte tradicional continua a ser valorizada, também, pelas marcas.