BMW revelou o novo i3: o Série 3 elétrico com até 900 km de autonomia

A BMW apresentou oficialmente o novo i3, um modelo totalmente elétrico que assume o papel de versão elétrica do icónico Série 3. Este é um dos lançamentos mais importantes da marca alemã, integrando a nova plataforma “Neue Klasse”, pensada de raiz para veículos elétricos.

Ao contrário do antigo i3 urbano, este modelo surge como uma berlina executiva, maior, mais tecnológica e claramente posicionada para competir no segmento premium elétrico.

Um novo design para uma nova geração

O novo i3 estreia a linguagem visual da “Neue Klasse”, com uma interpretação moderna dos elementos clássicos da BMW. Destaca-se a grelha dupla redesenhada, integrada com os faróis, e uma silhueta mais limpa e aerodinâmica.

A carroçaria apresenta uma distância entre eixos longa e balanços curtos, o que melhora tanto a eficiência como o espaço interior. A traseira abandona o tradicional formato em “L” das luzes, adotando um estilo mais minimalista e horizontal.

No interior, o destaque vai para o sistema Panoramic Vision, que projeta informação ao longo do para-brisas, complementado por um ecrã central de grandes dimensões e uma interface digital mais intuitiva.

BMW i3: Desempenho e autonomia de referência

O BMW i3 chega inicialmente na versão 50 xDrive, equipada com dois motores elétricos e tração integral. Este conjunto oferece cerca de 463 a 469 cavalos e 645 Nm de binário.

A autonomia é um dos pontos mais impressionantes, podendo atingir valores próximos dos 800 a 900 km (WLTP), dependendo da versão e condições.

Outro destaque é a arquitetura elétrica de 800 volts, que permite carregamentos ultrarrápidos. Em condições ideais, é possível recuperar centenas de quilómetros de autonomia em apenas 10 minutos.

Tecnologia e plataforma “Neue Klasse”

A nova plataforma representa um salto significativo para a BMW. O i3 utiliza a sexta geração do sistema eDrive, mais eficiente e com maior densidade energética nas baterias.

Além disso, integra um sistema central de computação avançado, conhecido como “Heart of Joy”, que gere em tempo real funções como aceleração, travagem e direção, melhorando a resposta dinâmica e a eficiência.

O modelo também suporta carregamento bidirecional, permitindo alimentar dispositivos externos, casas ou até a rede elétrica.

Produção e posicionamento no mercado

A produção do novo i3 arranca na segunda metade de 2026, em Munique, com chegada ao mercado prevista entre o final do ano e início de 2027.

Este modelo não substitui diretamente os Série 3 a combustão, mas passa a coexistir com eles, sendo o pilar central da estratégia elétrica da BMW para os próximos anos.

Com este lançamento, a BMW dá um passo decisivo na eletrificação, posicionando o i3 como um dos seus modelos mais relevantes, e possivelmente o novo padrão dentro do segmento das berlinas elétricas premium.

Esta máquina ainda nos vai surpreender mais, nem que seja no preço (ainda não divulgado), mas vamos deixar para os próximos capítulos.