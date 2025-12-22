BYD transforma casas em pontos de carregamento partilhados

No sentido de acalmar ainda mais a conhecida range anxiety, a BYD lançou um serviço de partilha de pontos de carregamento domésticos entre proprietários de veículos.

Com o crescimento dos carros elétricos, as fabricantes que têm aceitado o desafio dos modelos a bateria procuram entregar automóveis com autonomias cada vez mais largas.

Na perspetiva da BYD, contudo, a chave do futuro não está na autonomia, mas na velocidade de recarga. Segundo Stella Li, vice-presidente da BYD, "os clientes dirão: não me dê mais de 300 km de autonomia, não quero pagar por isso".

Neste sentido, além da ambição de uma rede de carregamento robusta, que assegure que os proprietários confiam na mobilidade elétrica, a BYD quer transformar as casas em pontos de carregamento partilhados.

Proprietários de carros elétricos podem alugar o seu carregador doméstico

Recentemente, na China, a BYD lançou um serviço de partilha de pontos de carregamento domésticos na sua aplicação oficial, permitindo que os proprietários de veículos BYD que vivem na mesma comunidade partilhem recursos de carga.

O proprietário do carregador e o utilizador podem negociar os detalhes da transação entre si, incluindo os horários e as taxas, após trocarem informações de contacto.

Esta ideia surge da premissa de que os proprietários de veículos elétricos com pontos de carga têm-nos inutilizados, enquanto estão fora ou no trabalho durante o dia.

Assim, partilhar o ponto de carga durante esse período pode gerar uma renda extra, além de permitir o aproveitamento dos recursos.

Para aqueles que não têm um ponto de carregamento em casa, poder utilizar os pontos que existem na sua comunidade residencial permite carregamentos mais convenientes e tarifas de eletricidade mais baixas, em comparação com as estações de carregamento rápido públicas.

BYD não está sozinha nesta solução contra a range anxiety

Segundo a CarNewsChina, além da BYD, a Nio e a Xpeng lançaram, também, uma função de estação de carregamento partilhada na sua aplicação para proprietários.

Depois de configurar o ponto de carga partilhado e o horário de carregamento, outros proprietários de carros podem encontrá-lo e pagar pelo carregamento diretamente através da app.

Por exemplo, um proprietário de uma estação de carregamento doméstica Xpeng partilhou que definiu preços de eletricidade diferentes para diferentes períodos de tempo, por forma a cobrir os custos de eletricidade e permitir que os utilizadores usufruam de preços mais baixos do que as estações de carregamento comerciais.

O sistema suporta, também, a liquidação automática, na qual o pagamento é processado automaticamente após a conclusão do carregamento.

