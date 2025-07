Por que motivo o Hyundai IONIQ 6 N é difícil de explicar a um gestor financeiro?

Com o lançamento do Hyundai IONIQ 6 N, a divisão N da marca decidiu contra o que seria a posição mais clara de um gestor financeiro. Segundo a fabricante, este carro elétrico de alto desempenho "é um halo", dando forma àquilo que são as capacidades da marca automóvel.

Apresentado no Goodwood Festival of Speed, o Hyundai IONIQ 6 N reforça o compromisso da fabricante de criar veículos elétricos de alta performance que proporcionam uma experiência de condução entusiasmante e envolvente.

Conforme informámos, o novo Hyundai IONIQ 6 N foi projetado para entusiasmar na pista, sem comprometer o conforto e a sofisticação para a condução diária.

Com uma potência total de 650 CV (478 kW) e 770 Nm de binário, o novo Hyundai IONIQ 6 N acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos (com N Launch Control) e atinge uma velocidade máxima de 257 km/h.

Pelo que pretendia com este modelo elétrico de alto desempenho, a Hyundai decidiu contra o que seria a posição mais clara de um gestor financeiro, indo contra os números e as previsões pouco otimistas relativamente às vendas.

Afinal, antes de aprovar um modelo, as fabricantes analisam os números e pesam a sua potencial viabilidade.

Hyundai adotou a abordagem "just do it"

Com o IONIQ 6 N, a Hyundai procurou dar um passo raro, hoje em dia, e mostrar aquilo que é capaz de fazer para dar forma a um carro elétrico de alto desempenho, ainda que pouco rentável.

Pelo menos, foi o que Manfred Harrer, chefe da Unidade de Desenvolvimento de Desempenho da Hyundai, explicou.

São volumes pequenos e também atingimos o limite em termos de acessibilidade de preço para a nossa base de clientes e fãs que enfrentam a realidade; sabemos disso. Normalmente, analisa-se primeiro o plano de negócios, o investimento, o custo do material e o volume por trás disso. E, normalmente, na indústria automóvel, estamos limitados nisso.

Disse Harrer, esclarecendo que, "neste caso, ficou claro que, se tivéssemos ideias para melhorar o carro, torná-lo mais rápido, aumentar o desempenho, torná-lo mais fácil de conduzir, devíamos fazê-lo".

Em declarações ao Drive.com.au, o executivo da Hyundai revelou que a fabricante foi além dos números, por forma a entregar um veículo surpreendente.

O facto de o volume ser pequeno e [nós] fazermos muitas alterações carreta alguns custos e, normalmente, vai contra o plano de negócios. Para justificar o custo de desenvolvimento e o esforço de engenharia por trás dele [...] é um halo; ajuda a marca. Mostra as nossas capacidades. Esse é o objetivo por trás dele.

Explicou Manfred Harrer, da Hyundai, conforme citado pela imprensa.