Esta luz apareceu no painel do seu carro? Tenha cuidado! Saiba o que fazer

Os carros possuem um painel onde os condutores podem consultar vários tipos de informação. Além da velocidade, horas, consumo... por vezes, aparecem uns símbolos, que podem surgir em diferentes cores. Se lhe apareceu esta luz, é melhor ter cuidado.

Os carros estão equipados com as mais diversas tecnologias. Hoje em dia, o painel de instrumentos do seu carro alerta-o para eventuais problemas, mas é preciso que saiba o que os avisos significam.

Há 3 tipos de cores: verde, amarela e vermelha

As luzes do painel são uma boa forma de perceber rapidamente o que se passa com o seu veículo. As luzes do painel estão normalmente divididas em três categorias de cores: verde, amarelo ou laranja e vermelho. Cada cor tem o seu significado - pode ver aqui.

Luz do motor acesa? Cuidado

A "luz do motor" é uma indicação no painel do carro que geralmente se refere à luz de "verificação do motor" ou "check engine light". Quando essa luz acende, significa que o sistema de diagnóstico do carro detetou algum problema que precisa de ser investigado.

Os problemas podem ser simples, como uma tampa de combustível mal fechada, ou mais graves, como falhas nos sensores de oxigénio ou no sistema de emissão, ou apenas erros temporários.

Se a luz se mantiver ligada após ligar o motor, o melhor mesmo é falar com o seu mecânico para avaliar o problema. De referir também que a luz do motor pode variar de cor. Se for a luz amarela, a indicação é que se trata de uma falha "menor". Se a luz for vermelha, então é melhor parar e tentar arranjar solução (pode até chamar um reboque para levar o carro para a oficina).

O facto deste indicador ter aparecido, pode dever-se ao seguinte:

Injetores entupidos

Velas de ignição danificadas ou em mau estado

Válvula EGR danificada e/ou entupida

Sensor de temperatura em mau estado

Catalisador entupido

Erro na centralina

Sensor de oxigénio (sonda lambda) danificado

Falha genérica de um sensor

Se a luz estiver acesa constantemente, sem piscar, é recomendado fazer uma verificação no carro o mais breve possível. Se a luz estiver a piscar, pode indicar um problema mais grave que exige parar o carro e chamar assistência. Uma análise com um scanner OBD-II, numa oficina, pode ajudar a identificar o código de erro e a causa exata do problema.