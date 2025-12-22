PplWare Mobile

Microsoft explica porque não é possível mover a barra de tarefas no Windows 11

  1. Tiago says:
    22 de Dezembro de 2025 às 10:06

    Ao fim de 2 anos e meio a usar o Windows 11, digo que estou farto. Cada vez mais prefiro arrancar no dual boot em Linux, a maior parte do tempo estou a navegar e não tenho um sistema pesado quando estou no Linux. Posso abrir 30 tabs e flui.

    • Eu says:
      22 de Dezembro de 2025 às 10:54

      Não sei o que dizes!
      Tenho aqui no Windows 11 Pro sempre mais do dobro dessas tabs abertas (se calhar passa dos triplo dessas tabs), distribuídas por várias janelas e grupos de tabs e até em browsers diferentes (Chrome e Edge), sem quaisquer problemas.
      Acho que o teu problema será mesmo o hardware do PC!

  2. Diogo says:
    22 de Dezembro de 2025 às 10:40

    Eu uso a barra no topo no windows 11, sempre usei. Já assim é desde os tempos dos XP.

    Claro que agora obriga a alterações no regedit, mas tudo se faz

