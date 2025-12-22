Microsoft explica porque não é possível mover a barra de tarefas no Windows 11

Desde que a Microsoft revelou o Windows 11 que muitos utilizadores pedem algumas funções que tinham antes. A Microsoft trouxe algumas, mas outras ficaram na gaveta e uma delas foi a capacidade de mover a barra de tarefas. A Microsoft veio agora explicar a razão desta decisão e aparentemente é muito simples.

Não se pode mover a barra de tarefas no Windows 11

A Microsoft explicou porque é que o Windows 11 não permite mover a barra de tarefas e porque é que dá prioridade a outras funcionalidades em detrimento desta opção clássica do Windows 10. Desde o lançamento do Windows 11 que uma das funcionalidades menos populares entre os utilizadores tem sido a impossibilidade de mover a barra de tarefas, algo que era possível no Windows 10.

De facto, no Windows 10, a barra de tarefas podia ser posicionada na parte superior ou nas laterais do ecrã. Esta é uma opção que já não está disponível no Windows 11. A Microsoft confirmou que, por enquanto, não existem planos para permitir a movimentação da barra de tarefas nas futuras versões do Windows 11. Isto embora tenha oferecido uma explicação para esta decisão.

Do que foi revelado, a empresa afirma que o Windows 11 não inclui o código necessário para mover a barra de tarefas. Isto porque foi desenvolvido de raiz, sem reutilizar o sistema do Windows 10. Além disso, a Microsoft sustenta que os utilizadores que anteriormente utilizavam a barra de tarefas na vertical ou na parte superior representam uma minoria muito pequena.

Microsoft explicou a razão e é muito simples

Por este motivo, a empresa deu prioridade a melhorar a experiência atual da barra de tarefas. Isto em vez de reescrever o código do sistema operativo para trazer de volta uma funcionalidade utilizada por poucos utilizadores. A Microsoft sublinha ainda que um dos principais obstáculos para habilitar a movimentação da barra de tarefas é técnico.

Posicioná-la nas laterais obriga as aplicações a reajustarem-se constantemente. Isso implica recalcular o espaço, adaptar o comportamento de encaixe das janelas e gerir múltiplas configurações de ecrã. Segundo a empresa, garantir que tudo funciona em diferentes tamanhos de ecrã e dispositivos acarretaria um custo de engenharia elevado que não se justifica pelo impacto limitado que teria na maioria dos utilizadores.

Em vez disso, a Microsoft decidiu concentrar-se em características consideradas mais urgentes. Falamos de restaurar a funcionalidade de arrastar e largar na barra de tarefas ou melhorar o seu comportamento em ecrãs pequenos e dispositivos com ecrã táctil.