Dinamarca trocará Windows e Office pelo Linux para não depender da Microsoft e Trump

Há muito que vários países se tentam libertar dos produtos da Microsoft, quer por razões económicas, quer por outras razões. A maioria dos casos não tem tido o sucesso esperado, mas há algumas situações em que a mudança tem acontecido. Agora, é a vez da Dinamarca procurar acabar com os produtos Microsoft, por questões de soberania.

Dinamarca quer o Linux em troca do Windows e o Office

Em novembro de 2021, o estado alemão de Schleswig-Holstein anunciou que estava a planear abandonar a Microsoft e produtos como Office e o Windows, para o LibreOffice e o Linux. Cerca de dois anos e meio depois, as autoridades estaduais confirmaram que os planos para a migração ainda estavam intactos.

Seguindo a Alemanha, a Dinamarca parece estar a procurar uma mudança semelhante. Esta iniciativa deverá ter bastante repercussão agora, dado que os programadores Linux, incluindo a The Document Foundation , incentivam os utilizadores a optar pelo GNU em vez de atualizarem o Windows 10 para o Windows 11.

Caroline Stage Olsen, atual Ministra dos Assuntos Digitais da Dinamarca, revelou os planos. Disse ao meio de comunicação dinamarquês Politiken que existem planos para eliminar gradualmente a Microsoft e os seus produtos no seu próprio ministério no próximo mês. Mais precisamente, migrando do Office 365 para o LibreOffice.

Tudo para não depender da Microsoft e de Donald Trump

Ao discutir os potenciais desafios da implementação destas implementações, Olsen partilhou um plano B claro que o seu ministério tem. Se o novo sistema se revelar demasiado desafiante no início, regressarão temporariamente à configuração anterior enquanto exploram outras soluções.

No geral, mantém-se firme na sua decisão, afirmando: “não nos aproximaremos mais do nosso objetivo se não começarmos”. O relatório acrescenta que, até à data, a resposta da sua equipa tem sido positiva. O ministro acrescentou ainda que esta iniciativa não diz apenas respeito à Microsoft. Em vez disso, é um passo no sentido de reduzir a dependência excessiva de apenas alguns fornecedores.

O relatório refere que a decisão pode estar relacionada com os acontecimentos recentes que envolveram o Tribunal Penal Internacional (TPI). Oo procurador-chefe do TPI, Karim Khan, perdeu o acesso à sua conta do Microsoft Office após as sanções de Trump. Há ainda a questão do grande interesse de Trump pela Gronelândia, que por acaso é uma região semiautónoma da Dinamarca.