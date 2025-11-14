Amazon volta ao ataque ao IPTV através dos Fire TV Stick

A Amazon está a reforçar as medidas de combate ao uso indevido dos seus populares dispositivos Fire TV Stick para aceder a transmissões desportivas ilegais.

Amazon implementou mecanismos para bloquear serviços de IPTV

A empresa, que há anos enfrenta o problema da pirataria associada a aplicações e serviços não autorizados, está agora a adotar uma estratégia mais agressiva para impedir que os utilizadores utilizem estes dispositivos para ver conteúdos premium sem pagar.

Nos últimos anos, o Fire TV Stick tornou-se uma ferramenta central para piratas digitais que recorrem a “builds”, apps modificadas e serviços IPTV ilegais para aceder a jogos de futebol, eventos desportivos internacionais e canais premium. Embora a Amazon não seja responsável pelos conteúdos pirateados, o facto de o dispositivo ser frequentemente associado a este tipo de uso colocou a empresa sob maior pressão de ligas desportivas, estúdios e autoridades reguladoras.

Segundo fontes próximas da empresa, a Amazon passou a implementar bloqueios automáticos, melhor controlo das apps instaladas e deteção reforçada de comportamentos suspeitos, nomeadamente ligações a servidores conhecidos por alojar streams ilegais. Além disso, está a colaborar com fornecedores de conteúdos desportivos e entidades de combate ao cibercrime para identificar redes de pirataria e agir contra os seus operadores.

A empresa tem também alertado os utilizadores para os riscos associados à utilização de serviços IPTV não autorizados, incluindo vulnerabilidades de segurança, malware e violações de privacidade. Em paralelo, continua a remover do seu ecossistema aplicações que facilitem o acesso a conteúdos ilegais.

Apesar destas medidas, especialistas alertam que a luta contra a pirataria é complexa e que os operadores de serviços ilegais costumam adaptar-se rapidamente às tentativas de bloqueio. Ainda assim, o reforço das ações por parte da Amazon pode representar um golpe significativo para muitos destes serviços.

Com a crescente pressão de ligas desportivas, como a Premier League e a LaLiga, para proteger os seus direitos de transmissão, tudo indica que esta ofensiva contra a pirataria continuará a intensificar-se nos próximos meses.