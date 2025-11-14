O Sistema Solar está a mover-se 3 vezes mais depressa do que o esperado

Pensava-se que o nosso Sistema Solar se deslocava a cerca de 828.000 km/h através do espaço, enquanto orbita o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas um novo estudo sugere que o nosso Sistema Solar está a mover-se mais de três vezes mais depressa do que isso.

Os investigadores da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, afirmaram, a 13 de novembro de 2025, que as novas descobertas desafiam o modelo padrão de cosmologia.

Como pode o nosso Sistema Solar desafiar um modelo cosmológico?

A velocidade do nosso Sistema Solar em torno do centro da galáxia tem implicações para a velocidade de rotação da galáxia como um todo. E se a nossa galáxia estiver a rodar mais depressa do que o esperado, isso pode sugerir que outras galáxias também o fazem.

O autor principal deste novo estudo, Lukas Böhme, da Universidade de Bielefeld, em Bielefeld, Alemanha, confirmou:

A nossa análise mostra que o Sistema Solar está a mover-se mais de três vezes mais depressa do que os modelos atuais preveem. Este resultado contradiz claramente as expectativas baseadas na cosmologia padrão e obriga-nos a reconsiderar as nossas suposições anteriores.

A revista Physical Review Letters publicou o estudo revisto por pares a 10 de novembro de 2025.

Este vídeo mostra o nosso sistema solar a mover-se pela galáxia. A imagem é vista de um ponto de observação hipotético de um objeto interestelar típico nas proximidades do Sol. Ilustração de Tony Dunn no Orbit Simulator. https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2025/11/velocidade_viagem_sistema_solar.mp4

Como é que os astrónomos medem a velocidade do nosso Sistema Solar?

Então, como podem os astrónomos determinar exatamente a velocidade a que o nosso Sistema Solar se move? Fazem-no observando para lá da nossa galáxia.

Neste estudo, os astrónomos concentraram-se em galáxias rádio. Estas são galáxias que produzem sinais fortes em comprimentos de onda de rádio. As ondas de rádio podem atravessar poeira que a luz visível não consegue penetrar.

Devido ao movimento do Sistema Solar através do espaço, vemos ligeiramente mais galáxias rádio na direção para a qual avançamos.

Os investigadores referiram-se a isto como um vento contrário:

À medida que o Sistema Solar se desloca pelo universo, este movimento produz um subtil vento contrário: aparecem ligeiramente mais galáxias rádio na direção de deslocação. A diferença é minúscula e só pode ser detetada com medições extremamente sensíveis.

Ou pense num carro. Tal como não avaliaria o movimento de um carro olhando para dentro dele, mas sim para objetos no exterior, os astrónomos observam para lá da nossa galáxia, para galáxias rádio distantes, para medir o nosso movimento.

À medida que o “carro” (o nosso Sistema Solar) avança, vê a chuva a mover-se no para-brisas (as galáxias rádio externas) mais facilmente do que a chuva que cai atrás do carro.

Esta tendência na direção do movimento é aquilo a que os astrónomos chamaram vento contrário de galáxias rádio, que pode ser detetado por instrumentos suficientemente sensíveis enquanto o Sistema Solar se desloca pelo espaço.

Para este estudo, os astrónomos utilizaram dois observatórios de rádio, além da Low Frequency Array (LOFAR), uma rede de radiotelescópios espalhada pela Europa. Com estes dados, os cientistas realizaram a primeira contagem precisa de galáxias rádio e da sua distribuição.

O que descobriram?

Os resultados mostraram uma distribuição desigual das galáxias rádio. A diferença entre o que esperavam e o que observaram foi superior a 5 sigma. Isto, em linguagem científica, significa algo estatisticamente significativo e que não resulta do acaso.

Na verdade, a distribuição desigual das galáxias rádio era 3,7 vezes mais forte do que aquilo que o modelo padrão do universo prevê.

Como é que o modelo padrão de cosmologia se relaciona com estes resultados?

O modelo padrão de cosmologia, também conhecido como modelo lambda de matéria negra fria, é a melhor hipótese dos cientistas sobre como o universo funciona. Uma das suas suposições é que a matéria está distribuída de forma relativamente uniforme, independentemente da direção em que se observe.

Se o nosso Sistema Solar está realmente a mover-se tão depressa, precisamos de questionar suposições fundamentais sobre a estrutura em larga escala do universo. Em alternativa, a distribuição das próprias galáxias rádio pode ser menos uniforme do que acreditávamos. Em qualquer dos casos, os nossos modelos atuais estão a ser postos à prova.

Disse o coautor Dominik J. Schwarz, da Universidade de Bielefeld.

Conclusão: Um novo estudo sugere que o nosso Sistema Solar está a mover-se três vezes mais depressa do que o esperado. Este resultado pode entrar em conflito com o modelo padrão de cosmologia.