Spotify: já pode descarregar playlists remotamente para dispositivos secundários

O Spotify tem preparado de forma constante novidades para as suas apps e para os seus utilizadores. Estas garantem o acesso a novas opções e novas funcionalidades. A mais recente vem permitir descarregar playlists remotamente para dispositivos secundários, estando os smartwatches presentes nesta lista.

Mais uma novidade útil para todos no Spotify

O Spotify está a lançar uma nova funcionalidade que permite aos subscritores Premium descarregar playlists remotamente para outros dispositivos. Com esta novidade, um utilizador pode, por exemplo, iniciar um download num iPhone para um iPad ou para um telemóvel de reserva antes de uma viagem.

Tudo isto é ótimo e útil em circunstâncias e situações limitadas para o utilizador. A grande novidade, no entanto, é que esta funcionalidade também funciona com smartwatches. Tem integração para dispositivos Wear OS e modelos Apple Watch.

A ideia é que esta funcionalidade possa ser, naturalmente, usada de forma remota para preparar o dia a dia ou resolver situações pontuais do utilizador, em que se esqueceu de fazer a gestão das suas playlists numa situação de esquecimento. Isto permite que as pessoas resolvam isso sempre que pensam, mesmo quando o dispositivo secundário está fora do seu alcance.

Descarregar playlists remotamente para dispositivos

O Spotify está também a introduzir um novo botão "Gerir Downloads" para auxiliar com a funcionalidade agora revelada. Este botão acompanha as listas de reprodução e fornece uma lista de dispositivos nos quais um determinado lote de músicas foi descarregado. Desta forma, os utilizadores podem ter a certeza de que não estão a atingir o limite de cinco dispositivos imposto pela empresa para downloads.

Este recurso está a ser implementado agora mesmo para utilizadores em todo o mundo. Pode demorar algumas semanas a chegar a todos. Uma versão desta ferramenta já estava disponível para os utilizadores do Apple Watch, mas esta é a primeira vez que algo deste género estará disponível para os utilizadores do ecossistema Wear OS.

O Spotify tem estado ocupado nos últimos tempos. A plataforma abriu recentemente uma loja de audiolivros para utilizadores iOS e revelou um Feed de acompanhamento dedicado para podcasts. Há ainda uma nova forma de gerir as capas das playlists, com muitas mais capacidades.