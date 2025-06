Tesla continua a testar a condução autónoma na Europa e desta vez esteve em Roma

O processo de testes a Tesla na Europa continua e quer fazer aprovar do seu sistema de condução totalmente autónomo (supervisionado). Está ainda longe de ser uma realidade no nosso continente. O último lugar onde estes aconteceram foi em Roma, na Itália, com a Tesla a revelar agora um vídeo que publicou no X.

Testes da condução autónoma na Europa

A Tesla continua a testar o seu sistema de condução autónoma completa (supervisionado). Este deverá estar disponível na Europa, em condições reais. A empresa divulgou um novo vídeo em Roma, Itália, após o teste realizado no Arco do Triunfo, em Paris, nas últimas semanas.

Nas imagens divulgadas, o novo software de condução da Tesla demonstra a sua capacidade de circular por ruas estreitas e movimentadas do centro da cidade, rodeado de edifícios históricos. A rota de teste em Roma parte do Capitólio ao Coliseu. Esta é uma parte da cidade conhecida pelos seus becos estreitos, cruzamentos congestionados, motos e tráfego intenso de peões.

A Tesla partilhou um novo vídeo que mostra como o seu sistema de condução totalmente autónoma (supervisionado) direciona os veículos nestas condições complexas da estrada, reage aos elementos do tráfego circundante e proporciona uma viagem tranquila durante toda a viagem.

Tesla desta vez esteve em Roma

O test drive foi realizado num Model 3 standard, acabado de sair da linha de produção. O hardware utilizado é o mesmo dos veículos atualmente entregues aos clientes. A única diferença é a versão do software específica para o processo de teste. A versão atual do sistema fornece suporte para a condução “supervisionada”, mas a Tesla planeia oferecer atualizações de software que darão suporte a características de condução autónoma totalmente não supervisionada no futuro.

Atualmente, todos os modelos Tesla — Model S, Model 3, Model X e Model Y — vêm com o sistema de piloto automático de série. A condução autónoma completa (supervisionada) é uma versão mais avançada deste sistema, que aumenta a segurança na condução e oferece mais conforto ao utilizador em viagens urbanas.

A Tesla planeia oferecer esta nova capacidade de condução aos clientes na Europa através de uma atualização de software assim que o processo de testes estiver concluído. O vídeo do teste em Roma pode ser acedido na conta oficial da empresa no X.