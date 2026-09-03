IFA 2026: chegaram os novos smartphones TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro e TCL P80

A TCL apresentou hoje, na IFA 2026, em Berlim, a nova Série TCL P80, reforçando a sua aposta no segmento dos smartphones. A nova gama é composta por três modelos: TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro e TCL P80, e estreia os primeiros ecrãs AMOLED com tecnologia NXTPAPER.

Ecrã NXTPAPER AMOLED: Conforto e contraste no mesmo painel

Evoluindo a tecnologia apresentada no início do ano, a TCL integrou a tecnologia NXTPAPER AMOLED no P80 Ultra e no P80 Pro. Esta solução junta as cores vívidas e os pretos profundos dos painéis AMOLED às propriedades antirreflexo e de baixa emissão de luz azul da tecnologia NXTPAPER.

Ambos os modelos trazem um botão dedicado, a NXTPAPER Key, que permite alternar rapidamente entre o modo de ecrã normal e modos otimizados para leitura, como o Paper Mode (tons adaptados a papel) ou o Max Ink Mode (interface monocromática ideal para leitura prolongada e poupança de energia).

TCL P80 Ultra: O topo de gama focado na fotografia e zoom

O TCL P80 Ultra assume-se como o modelo mais avançado da marca. O grande destaque vai para a sua câmara teleobjetiva periscópica de 50 MP com zoom ótico de 3× e estabilização dupla (OIS + EIS).

Especificações do TCL P80 Ultra:

Ecrã : NXTPAPER AMOLED 1.5K de 6,83” (2772 × 1280 px), 120 Hz, brilho máximo de 3200 nits.

: NXTPAPER AMOLED 1.5K de 6,83” (2772 × 1280 px), 120 Hz, brilho máximo de 3200 nits. Processador : MediaTek Dimensity 7400.

: MediaTek Dimensity 7400. Memória : 8 GB de RAM (+16 GB virtuais) e até 512 GB de armazenamento.

: 8 GB de RAM (+16 GB virtuais) e até 512 GB de armazenamento. Câmaras Traseiras : Principal de 50 MP (sensor 1/1.56", OIS+EIS) + Teleobjetiva Periscópica de 50 MP (Zoom 3×) + Ultra Grande Angular de 8 MP.

: Principal de 50 MP (sensor 1/1.56", OIS+EIS) + Teleobjetiva Periscópica de 50 MP (Zoom 3×) + Ultra Grande Angular de 8 MP. Câmara Frontal : 32 MP. Bateria: 5800 mAh com carregamento rápido de 45 W.

: 32 MP. Bateria: 5800 mAh com carregamento rápido de 45 W. Extras: Filtros de imagem MuseFilm integrados na câmara.

TCL P80 Pro: O equilíbrio focado na multimédia

Para quem procura um desempenho equilibrado sem necessitar do zoom periscópico, o TCL P80 Pro oferece o mesmo painel NXTPAPER AMOLED 1.5K de 6,83 polegadas e a mesma bateria de grande capacidade.

Especificações do TCL P80 Pro:

Ecrã : NXTPAPER AMOLED 1.5K de 6,83” (2772 × 1280 px), 120 Hz, brilho máximo de 3200 nits.

: NXTPAPER AMOLED 1.5K de 6,83” (2772 × 1280 px), 120 Hz, brilho máximo de 3200 nits. Processador : MediaTek Dimensity 7400 Elite. Memória: 8 GB de RAM (+16 GB virtuais) e opções de 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

: MediaTek Dimensity 7400 Elite. Memória: 8 GB de RAM (+16 GB virtuais) e opções de 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Câmaras Traseiras : Principal de 50 MP (sensor 1/1.56", OIS+EIS) + Ultra Grande Angular de 8 MP.

: Principal de 50 MP (sensor 1/1.56", OIS+EIS) + Ultra Grande Angular de 8 MP. Câmara Frontal : 32 MP.

: 32 MP. Bateria: 5800 mAh com carregamento rápido de 45 W.

TCL P80: Design fino e acessível

A fechar a linha está o TCL P80, um modelo focado num perfil ultrafino de 7,5 mm. Ao contrário dos irmãos mais velhos, este modelo não inclui a tecnologia NXTPAPER, mantendo contudo um ecrã AMOLED de elevada qualidade.

Especificações do TCL P80:

Ecrã : AMOLED 1.5K de 6,83” (2772 × 1280 px), 120 Hz, brilho de 3200 nits. Processador: MediaTek Dimensity 7300 Elite. Memória : 8 GB de RAM (+16 GB virtuais) e 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

: AMOLED 1.5K de 6,83” (2772 × 1280 px), 120 Hz, brilho de 3200 nits. Processador: MediaTek Dimensity 7300 Elite. : 8 GB de RAM (+16 GB virtuais) e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Câmaras Traseiras : Principal de 50 MP (OIS) + Ultra Grande Angular de 8 MP.

: Principal de 50 MP (OIS) + Ultra Grande Angular de 8 MP. Câmara Frontal : 32 MP.

: 32 MP. Bateria: 5000 mAh com carregamento de 45 W.

Toda a série P80 partilha características de construção exigentes, incluindo certificação IP68 contra água e pó e resistência testada sob padrões militares MIL-STD-810H.

Os três modelos incluem ainda altifalantes estéreo com som DTS e suporte para Dual SIM / eSIM. No âmbito do software, a TCL integrou várias ferramentas baseadas em IA, incluindo a integração do Google Gemini, a funcionalidade Circle to Search, tradução presencial e em tempo real, além de assistentes de texto e voz.

Preços e Disponibilidade em Portugal / Europa

A nova gama estará disponível no mercado europeu a partir de setembro de 2026:

TCL P80 Ultra : Chega a 11 de setembro com preços a partir de 629,99 € (versões de 256 GB e 512 GB).

: Chega a 11 de setembro com preços a partir de 629,99 € (versões de 256 GB e 512 GB). TCL P80 Pro : Disponível a 11 de setembro (256 GB) e 25 de setembro (512 GB) com preço recomendado de 529,99 €.

: Disponível a 11 de setembro (256 GB) e 25 de setembro (512 GB) com preço recomendado de 529,99 €. TCL P80: Chega a 11 de setembro (256 GB) e 18 de setembro (128 GB).

Nota: Todos os modelos incluem capa de proteção em TPU na caixa, mas o adaptador de carregamento de 45 W é vendido separadamente.