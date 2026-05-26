Há mais um documento que pode adicionar à app gov.pt

A app gov.pt continua a ganhar novas funcionalidades e passa agora a disponibilizar mais um documento oficial em formato digital. Saiba qual o novo documento.

A app gov.pt passou a disponibilizar a cédula profissional de enfermeiro em formato digital. A partir de agora, os profissionais de enfermagem podem consultar e apresentar o documento diretamente no smartphone, com a mesma validade legal da versão física.

A novidade surge no âmbito da digitalização dos serviços públicos e pretende simplificar o acesso aos documentos profissionais, permitindo que tudo fique concentrado na aplicação oficial do Estado português.

Como adicionar a cédula profissional na app gov.pt?

O processo é simples e pode ser realizado em poucos passos:

Instalar ou atualizar a aplicação gov.pt;

Entrar com a Chave Móvel Digital;

Selecionar a opção para adicionar um novo documento;

Escolher a cédula profissional.

Depois de concluído o processo, o documento ficará disponível no telemóvel, podendo ser apresentado sempre que necessário.

Outra das novidades passa pela integração do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP), que permite aos enfermeiros assinar digitalmente documentos com validação profissional associada.

Com esta integração, os profissionais passam a poder utilizar assinaturas digitais com identificação profissional certificada, facilitando processos administrativos e documentação eletrónica.