Samsung lançará um smartphone trifold até ao final do ano

A Samsung está de volta ao centro da inovação no mercado de smartphones dobráveis, com a confirmação oficial de que um dispositivo trifold está em desenvolvimento. A novidade foi avançada por um dos mais altos executivos da gigante sul-coreana, que aponta para um lançamento ainda este ano.

A confirmação oficial pela Samsung

Apesar da ausência de surpresas no recente evento Unpacked, onde foram apresentados os impressionantes Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, bem como os novos Galaxy Watch 8, a Samsung guardava um trunfo.

Em declarações ao Korea Times, Roh-Tae-moon (TM Roh), o chefe da Divisão de Experiência de Dispositivo da Samsung, confirmou que a empresa está a "trabalhar arduamente num smartphone trifold com o objetivo de o lançar no final do ano".

Ainda sem nome oficial - embora rumores sugiram "Galaxy Fold G" - o projeto está, segundo Roh, em fase final.

Estamos agora focados em aperfeiçoar o produto e a sua usabilidade, mas ainda não decidimos o seu nome.

Afirmou o executivo.

Para adensar o mistério, o Android Authority partilhou um vídeo e várias animações, supostamente extraídas da última versão do software One UI 8 da Samsung, que parecem revelar o design e funcionamento do futuro dispositivo.

Aposta num trifold surge num momento estratégico

O Galaxy Z Fold 7 atingiu um patamar de maturidade notável, sendo tão fino e leve como um topo de gama convencional, como o Galaxy S25 Ultra. Além disso, oferece o desempenho e as câmaras de excelência que se esperam de um equipamento cujo preço se aproxima dos 2000 euros.

Com a fórmula do dobrável em formato de livro praticamente aperfeiçoada, faz todo o sentido que a Samsung explore agora fatores ainda mais arrojados e ambiciosos.

Um smartphone com duas dobradiças, que se expande para um ecrã do tamanho de um tablet, colocaria a Samsung na vanguarda da inovação, a competir diretamente com propostas como o Mate XT Ultimate da Huawei. No entanto, a Samsung possui uma vantagem crucial: ao contrário dos equipamentos da Huawei, que enfrentam restrições em mercados como o norte-americano, os seus produtos têm alcance global.

O preço será, sem dúvida, um dos maiores obstáculos. O Mate XT Ultimate da Huawei tem um preço inicial de 3499 euros, o que sugere que o primeiro trifold da Samsung custará ainda mais do que o Z Fold 7. Este valor justifica-se pela sua versatilidade.

Esta é uma demonstração de que a Samsung não perdeu o seu espírito de luta e a sua veia inovadora, mesmo após ter alinhado o design dos seus smartphones "contra" as tendências do mercado.

