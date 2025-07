A Samsung revelou os aguardados Galaxy Z Fold 7, Flip 7 e Flip 7 FE no seu evento Galaxy Unpacked esta semana. As novidades foram muitas e a marca mostrou como consegue dar cartas à concorrência direta sobre como criar smartphones dobráveis e os fazer vingar no mercado. No entanto, uma dúvida ficou no ar, como sempre. Quantos anos de atualizações recebem os novos smartphones dobráveis ​​Samsung?

No meio de tanta especificações e novidade, a Samsung revelou também a sua política de atualização para estes novos modelos de smartphones dobráveis. A marca quer garantir a mesma linha de qualidade e garantir que os novos modelos tÊm acesso ao máximo de mpvas versões do Android nos próximos anos.

Assim, e segundo a informação que a marca divulgou, fica a informação sobre quantos anos de atualizações os novos smartphones vão ter. Os detalhes são grandes e mostram toda a linha de equipamentos da marca e as respetivas atualizações que vão receber.

Modelos que recebem atualizações mensais

Galaxy Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold6, Z Fold7, Z Flip6, Z Flip7, Z Flip7 FEW23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy A56 5G

Galaxy A53 5G, A54 5G, A55 5G, XCover6 Pro, XCover7, XCover7 Pro

Modelos Samsung que recebem atualizações a cada três meses

Galaxy S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Galaxy A13, A13 5G, A23, A23 5G, A33 5G, A73 5G

Galaxy A04, A04s, A04e, A14, A14 5G, A24, A34 5G

Galaxy A05, A05s, A15, A15 5G, A25 5G, A35 5G

Galaxy A06, A06 5G, A16, A16 5G, A26 5G, A36 5G

Galaxy C55 5G

Galaxy M13, M13 5G, M23 5G, M33 5G, M53 5G, M04, M14, M14 5G, M34 5G, M44 5G, M54 5G, M05, M15 5G, M35 5G, M55 5G, M55s 5G, M06 5G, M16 5G, M56 5G

Galaxy F13, F04, F14, F14 5G, F34 5G, F54 5G, F05, F15 5G, F55 5G, F06 5G, F16 5G, F56 5G

Galaxy Tab S6 Lite (2024), Tab S8, S8+, S8 Ultra, S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy A52s 5G, Tab Active3, Tab Active4 Pro, Tab Active5, Tab Active5 Pro, XCover5

Modelos Samsung que recebem atualizações duas vezes por ano

Galaxy A22, A22 5G

Galaxy A03, A03s, A03 core

Galaxy M21 (2021)

Galaxy M22, M32, M32 5G, M52 5G

Galaxy F22, F42 5G, F52 5G

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab S7 FE W22 5G

Como é sabido, a Samsung melhorou significativamente a sua política de atualizações com a série Galaxy S24 , lançada no ano passado. A empresa anunciou que irá fornecer suporte de software para os modelos topo de gama lançados após o Galaxy S24 (incluindo a série FE) durante sete anos.

Assim, e como revelado, os modelos Galaxy Z Fold 7, Flip 7 e Flip 7 FE, revelados pela marca, também vão beneficiar da nova política. Em síntese, terão suporte para Android e patches de segurança durante sete anos, até 2033.