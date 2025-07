Windows 11: se bloquear no arranque será capaz de se recuperar sozinho

O Windows 11 está agora no centro do universo da Microsoft. Este é o sistema que todos devem usar, abandonando assim a versão anterior. Para o melhorar ainda mais, há uma novidade com a atualização 25H2. O Windows 11 vai conseguir corrigir problemas quando não arrancar e assim resolver a situação.

A Microsoft quer convencer os utilizadores do Windows 10 a atualizarem para o Windows 11 antes de outubro. Por isso, adiou o lançamento do Windows 12 e, em troca, vai lançar uma grande atualização no final do ano, chamada Windows 11 25H2.

Uma das suas novas funcionalidades mais interessantes é uma ferramenta chamada " Quick Machine Recovery ", que irá corrigir automaticamente o Windows 11 quando o seu computador bloquear. Isto junta-se a outros lançamentos muito solicitados, como a remoção de bloatware : os utilizadores poderão desinstalar aplicações do sistema que não utilizam.

O Windows 11 irá reparar-se sozinho quando bloquear Um dos maiores pesadelos que um utilizador do Windows pode enfrentar é ter o seu computador a recusar-se a arrancar. Porque o sistema operativo deixa-nos completamente no escuro. Não oferece qualquer explicação sobre o motivo da falha. No máximo, é um código obscuro e difícil de decifrar.

Isso vai mudar no Windows 11 com a nova ferramenta de recuperação automática , que a própria Microsoft explica em detalhe no seu blogue. Quando o sistema operativo deteta uma falha que impede o arranque do Windows, a nova funcionalidade iniciará automaticamente o Ambiente de Recuperação do Windows (WinRE).

Em seguida, estabelecerá uma ligação à internet e comunicará com os servidores da Microsoft através do Windows Update. Se a Microsoft identificar um problema generalizado que afete vários utilizadores, pode enviar uma correção específica diretamente para o computador afetado no ambiente de recuperação.

Este não é o único novo recurso do Windows 11 25H2 anunciado no blog da Microsoft. Também oferecerá a opção de alterar o tamanho dos ícones na barra de tarefas, adicionar as suas próprias palavras ao dicionário de voz e ocultar o ecrã no modo Narrador. A Microsoft parece estar a acertar em cheio com o Windows 11 25H2 , embora possa ser tarde demais para convencer muitos utilizadores do Windows 10. Veremos o que acontece a partir de Outubro.