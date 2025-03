Huawei Mate XT: o dobrável triplo da Huawei é uma obra-prima da tecnologia

A Huawei é uma das marcas que mais elevou o mercado dos smartphones nos últimos anos. A prova da sua capacidade única volta a surgir agora, com o Huawei Mate XT, um dobrável triplo que eleva tudo a um novo patamar. Fomos conhecer esta obra-prima da tecnologia e trazemos agora tudo.

Foi durante o MWC de 2025 que a Huawei trouxe o Huawei Mate XT para o público europeu. Este smartphone dobrável eleva este conceito a novos padrões e cria uma área ainda maior para quem aposta nestes equipamentos.

Uma obra-prima da tecnologia

Esta é mesmo uma obra-prima da tecnologia e mostra como o mercado poderá evoluir. Este é já um smartphone que já está no mercado, mas ainda limitado a alguns locais, com a China a ser a opção da marca para mostrar esta tecnologia. Se um dobrável era já algo de interessante, tudo cresce agora com mais uma área útil, para ser usada.

Ao ter o Huawei Mate XT na mão ficamos com a certeza de que a Huawei não está apenas a criar conceitos. Este é um smartphone que pode ser usado no dia a dia e está com uma robustez já muito madura. Não notamos qualquer fragilidade, nem no ecrã, nem nas dobradiças que estão presentes.

Huawei Mate XT é totalmente diferente

A curiosidade é mesmo perceber como este smartphone é nos seus 3 estágios. Fechado é uma proposta que pode ser usada completamente, com o ecrã a ter uma área útil interessante, pronta para o dia a dia, na maioria das situações.

Claro que ao abrirmos a segunda parte, que pode ser usada assim também, a área volta a crescer e a ficar pronta para uma utilização mais exigente. Esta deverá ser a posição mais equilibrada para um smartphone dobrável triplo. Vídeos, suites de produtividade ou apps que exijam mais área têm aqui o palco perfeito.

Ecrãs que nunca mais acabam

No entanto, tudo muda ao abrirmos a terceira parte deste smartphone. É aqui que o Huawei Mate XT dá cartas e que se exibe em todo o seu esplendor. Mostra como é possível ter um (quase) tablet no bolso, com uma área ainda mais interessante, onde podemos ter apps lado a lado.

Apesar de não ser aqui um ponto importante, as especificações de hardware não envergonham este smartphone. Numa utilização rápida que conseguimos dar, mostrou que está sempre a responder e não mostra qualquer problema em qualquer aplicação ou situação.

Também no campo da fotografia, o Huawei Mate XT promete muito. As suas câmaras seguem o que de melhor a marca oferece e onde tem uma experiência muito grande. Tanto as câmaras traseiras, triplas, como a frontal, cumprem e muito no pretendido por todos os utilizadores mais exigentes.

Em resumo, o Huawei Mate XT é mesmo uma obra-prima da tecnologia e que mostra o que poderá ser o futuro. Quer os dobráveis, quer os smartphones ditos "normais" só têm a ganhar com o que a Huawei desenvolve e este smartphone é a prova disso.