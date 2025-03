Vendas da Tesla continuam a afundar bastante na Europa

O mundo está atento ao "feito Elon Musk" e está a dar uma resposta. Depois dos maus números de janeiro de 2025, no que diz respeito a vendas, a Tesla volta a ter maus números em fevereiro.

Tesla "apenas" vendeu 547 unidades em Portugal em fevereiro de 2025

As vendas da Tesla na Europa continuaram a cair forte. Segundo os números de fevereiro de 2025, mercados como França, Noruega, Suécia e Dinamarca confirmam claramente esta tendência. Em França, as vendas caíram 44,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto na Noruega a queda foi de 45,3%. Na Suécia e na Dinamarca, as reduções foram de 43,9% e 48,1%, respetivamente, revela o canal Electrek.

De referir que a empresa de Elon Musk registou, em Portugal, uma queda de 31% nas vendas em janeiro de 2025, comparativamente ao mesmo mês de 2024. Relativamente a fevereiro, manteve-se a quebra de vendas, com uma redução superior a 53%, totalizando apenas 547 unidades vendidas.

A diminuição das vendas da Tesla em Portugal segue a tendência registada em mercados europeus. De salientar que o mercado dos elétricos continua a crescer, sendo que a Tesla inverte tal tendência na Europa.