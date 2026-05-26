Onda de calor em Portugal continental: já tem o seu kit de sobrevivência?

Praticamente todo o território continental está a ser afetado por uma onda de calor, com máximas a aproximarem-se dos 39 ºC no Alentejo e Vale do Tejo, num fenómeno transversal a quase toda a Europa. Neste contexto, há gadgets que podem fazer toda a diferença, funcionando quase como um kit de sobrevivência para os próximos dias.

Portugal continental está a viver dias de calor intenso e a situação vai agravar-se esta semana. De acordo com a meteorologista Alexandra Fonseca, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas para esta esta terça-feira rondam os 38 a 39 ºC em zonas do Alentejo, Vale do Tejo e interior do país.

No litoral oeste espera-se uma subida de 6 a 7 graus face aos valores de segunda-feira, enquanto no restante território o aumento ronda 1 a 2 graus.

As noites também não vão dar tréguas: estão previstas "noites tropicais", com mínimas acima dos 20 ºC, especialmente no interior, Alentejo e Algarve.

Onda de calor não é inédita

Segundo a especialista do IPMA, segunda-feira foi o sexto dia consecutivo com temperaturas acima da média a contar para o critério de onda de calor.

Já estamos em onda de calor em praticamente todo o território. Não é uma situação muito normal [para esta altura do ano], mas não é inédito.

O IPMA emitiu avisos amarelos de tempo quente que arrancaram esta terça-feira, às 09h00, nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja.

O restante território continental, com exceção de Faro, ficará também sob aviso a partir de quarta-feira, com os alertas a prolongarem-se até quinta-feira, dia 28.

O organismo alertou ainda para perigo de incêndio muito elevado em várias regiões, um risco que a combinação de calor extremo, vento e baixa humidade torna especialmente preocupante.

Apesar do calor dominante, está prevista para quarta-feira uma situação de aguaceiros com trovoada e granizo durante a tarde no interior norte e centro.

Para o fim da semana, os modelos apontam para uma descida de temperatura na quinta e sexta-feira, embora os valores se mantenham elevados, entre os 30 e os 35 ºC.

Fenómeno atravessa a Europa

Indo além de Portugal, a onda de calor está a varrer o continente europeu, com temperaturas recorde para maio e alertas em Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Áustria e República Checa.

Em França, o Governo já contabilizou sete mortos relacionados com o calor, cinco deles por afogamento.

Em Espanha, a agência meteorológica AEMET prevê termómetros a rondar os 40 ºC em grande parte da Península Ibérica a partir de quarta-feira, com noites igualmente tropicais.

Kit de sobrevivência para esta onda de calor

O calor extremo pede preparação, por isso, deixamos-lhe cinco gadgets práticos que podem ajudar a atravessar estes dias com muito mais conforto e segurança, seja na rua, no escritório ou em casa.

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