Novo BYD DOLPHIN G DM-i chega à Europa com uma autonomia combinada de 1000 km

Com um catálogo cada vez mais robusto na Europa, a BYD apresenta, agora, o DOLPHIN G DM-i, uma proposta descrita como "revolucionária" no segmento B europeu. De dimensões compactas, oferece uma autonomia combinada superior a 1000 km.

Concebido para clientes que procuram um veículo compacto acessível que combine a capacidade de emissões zero de uma viatura 100% elétrica com a flexibilidade de um híbrido para percorrer longas distâncias, o DOLPHIN G DM-i está a caminho da Europa.

Equipado com a inovadora tecnologia Super Híbrida Plug-in da BYD com Dual Mode (DM), o DOLPHIN G DM-i combina dimensões compactas, a praticidade de uma viatura familiar e a capacidade de realizar as deslocações diárias apenas com energia elétrica.

O sistema Super Híbrido Plug-in da BYD proporciona uma experiência de condução elétrica, com uma aceleração forte e suave graças ao seu motor elétrico dianteiro.

Em viagens mais longas, o DOLPHIN G DM-i gere de forma inteligente o seu sistema híbrido para ultrapassar as limitações dos citadinos convencionais com motor de combustão interna, atingindo mais de 1000 km de autonomia com uma carga completa e um depósito cheio.

Primeiro BYD criado para os mercados internacionais

Sendo o primeiro automóvel desenvolvido pela BYD especificamente para os mercados internacionais, incluindo a Europa, o BYD DOLPHIN G DM-i representa um avanço na acessibilidade à mobilidade sustentável, e as suas dimensões (4,16 m de comprimento, 1,825 m de largura) colocam-no diretamente no centro do segmento B europeu.

O segmento B europeu é um dos mais importantes do mercado e, com o DOLPHIN G DM-i, queremos redefinir o que os clientes podem esperar de um automóvel compacto na era elétrica. Ao integrar uma excelente autonomia elétrica, tecnologia híbrida inteligente e funcionalidades digitais avançadas num veículo compacto acessível, estamos a tornar a mobilidade sustentável mais inteligente, mais prática e disponível para muito mais pessoas em toda a Europa.

Explicou Stella Li, vice-presidente executiva da BYD.

Disponibilidade

O BYD DOLPHIN G DM-i ficará disponível para venda nos mercados europeus nas próximas semanas, estando as primeiras entregas previstas para o final do verão.

Em Portugal, o modelo estará disponível para venda e test-drives em todos os Concessionários oficiais da BYD já no início de julho.

Os níveis completos de equipamento e as especificações técnicas serão divulgados entretanto.