Google acaba com uma funcionalidades do Android. As Instant Apps não eram usadas

As Instant Apps do Android, uma das funcionalidades mais únicas e promissoras, serão descontinuados a partir de dezembro de 2025, como parte de uma limpeza organizada pela Google. A gigante das pesquisas alega que termina estas apps porque simplesmente ninguém as usa.

É o fim das Instant Apps no Android

Embora algumas pessoas já considerem um futuro sem aplicações, na prática, estas tornaram-se essenciais nos smartphones. No entanto, o formato de app também traz os seus próprios problemas. Um muito comum é o espaço que ocupam, tanto pela necessidade de as instalar na memória do dispositivo, como porque têm de ser descarregadas via uma ligação à Internet, que nem sempre é rápida.

Para resolver este problema, em 2017 a Google lançou as Instant Apps para Android, um novo tipo de app disponível na Play Store. Ocupam menos espaço e consegue oferecer uma experiência instantânea. Infelizmente, a Google confirmou indiretamente que irá remover o suporte para as Instant Apps no Google Play a partir de dezembro de 2025. A razão é simples: quase ninguém os estava a usar.

Uma Instant App Android permite descarregar uma pequena parte de uma app para o dispositivo. Logo aí fornece funcionalidades básicas e uma experiência semelhante a uma app comum. A vantagem é que ocupa pouco espaço de armazenamento. As Instant Apps têm muitas utilizações, como permitir que os utilizadores experimentem a sua aplicação sem a instalar ou usar versões limitadas e com funcionalidades básicas.

Uma decisão silenciosa da Google

Infelizmente, esta limitação parece ter sido a principal razão pela qual os programadores não adotaram os Instant Apps em massa. Reduzir as partes e o conteúdo da aplicação para 15 MB revelou-se difícil para a maioria. Como resultado, poucos programadores lançaram versões instantâneas, embora alguns tenham experimentado o novo formato. Não foram suficientes para sustentar este recurso, daí esta decisão.

Na verdade, a Google está tão confiante de que esta decisão não afetará muitas pessoas que nem sequer a anunciou publicamente. Foi descoberta porque um programador encontrou um aviso na versão mais recente do Android Studio.

É pena que uma das melhores funcionalidades do Google Play seja abandonada desta forma, só porque não foi utilizada o suficiente. Ainda assim, e com cada vez mais espaço disponível nos smartphones Android, esta questão pode simplesmente deixar de existir.