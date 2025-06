HONOR marca posição e garante 6 anos de atualizações Android para a série 400

Tem sido um esforço grande da Google para que as atualizações do Android aumentem. Os seus parceiros têm adotado esta nova linha temporal e garantir mais anos e novidades. A HONOR é a mais recente a dar esse passo e garante agora 6 anos de atualizações Android para a série 400.

6 anos de atualizações Android para o Honor 400

A HONOR revelou um compromisso de longo prazo para a sua nova série HONOR 400. A empresa garante que a nova linha de dispositivos terá "nada menos que 6 anos de atualizações do Android™ e atualizações de segurança asseguradas até 2030. Para além da longevidade do software, foi confirmado que estes dispositivos virão equipados com inteligência artificial avançada, graças à tecnologia da Google.

Este anúncio solidifica a posição da HONOR no desenvolvimento Android, tirando partido da sua "parceria de longa data com a Google". Esta colaboração estratégica permite oferecer aos programadores acesso rápido às mais recentes versões deste sistema. Isso traduz-se numa experiência de utilização mais segura e rica em funcionalidades para o consumidor final, que pode experimentar os novos recursos mais cedo.

A marca reforça a sua posição neste mercado, recordando que foi uma das primeiras a lançar o Android 15 beta para os seus programadores no ano passado. Mantendo essa tradição de inovação, a versão Android 16 Beta 3 já se encontra disponível para os programadores que usam o HONOR Magic7 Pro desde o dia 7 de maio deste ano.

Muitas ferramentas de IA Google na nova versão

No que toca à IA, a série HONOR 400 integrará capacidades que a tornam numa aliada para os entusiastas de tecnologia e consumidores. Os utilizadores poderão explorar novas possibilidades de criação de vídeo com o Vertex AI, que utiliza o Veo 2, o modelo de nova geração da Google. Esta funcionalidade específica pode transformar imagens fixas em "fascinantes vídeos curtos de 5-7 segundos e fotografias ao vivo".

Estas inovações são um pilar do HONOR ALPHA PLAN, a estratégia da empresa que visa "co-criar um ecossistema aberto de valor partilhado com parceiros internacionais". A crescente colaboração com parceiros globais é um exemplo da essência deste plano em ação. É através desta filosofia de "colaboração aberta" que a série HONOR 400 se torna numa ferramenta poderosa, repleta de funcionalidades avançadas de IA.

Este compromisso está perfeitamente alinhado com a estratégia da HONOR, baseada em "três pilares fundamentais - inovação, qualidade e serviço". A marca reafirma a sua visão de conceber a tecnologia como uma ferramenta que permite às pessoas revelar o seu talento e "melhorar a sua vida".