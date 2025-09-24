Os Xiaomi 15T e 15T Pro chegam a Portugal! Conheça os preços e todos os detalhes
A Xiaomi acaba de revelar em Munique, Alemanha, a sua nova aposta para o segmento topo de gama, a série Xiaomi 15T. Composta pelos novos Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, esta linha representa uma evolução arrojada, prometendo redefinir as expectativas com um foco claro na fotografia, em parceria com a Leica, e em tecnologias de conectividade inovadoras.
Câmaras Leica: fotografia profissional no Xiaomi 15T Pro
O grande trunfo da série Xiaomi 15T é o seu sistema de câmaras co-desenvolvido com a Leica para oferecer uma "qualidade de imagem incomparável". O Xiaomi 15T Pro está equipado com um sistema de câmara tripla que inclui uma câmara principal de 50 MP com lente Leica Summilux e o avançado sensor de imagem Light Fusion 900, uma ultra grande-angular e a nova teleobjetiva Leica 5x Pro.
Esta teleobjetiva permite um zoom ótico de 5x e um impressionante Ultra Zoom de até 20x. O Xiaomi 15T partilha a câmara principal de 50 MP e a ultra grande-angular, complementadas por uma teleobjetiva dedicada. Para potenciar o hardware, a plataforma de fotografia computacional Xiaomi AISP 2.0 melhora a perceção de profundidade e a fidelidade das cores.
Na gravação de vídeo, o Xiaomi 15T Pro eleva a fasquia com suporte para 4K a 120fps na câmara principal, uma ferramenta poderosa para criadores de conteúdo.
Conectividade inovadora com Xiaomi Offline Communication e HyperOS 3
Uma das novidades mais disruptivas é a estreia global da Xiaomi Offline Communication com a série Xiaomi 15T. Esta tecnologia permite que os utilizadores comuniquem por voz entre dispositivos a longas distâncias — até 1,9 km no modelo Pro e 1,3 km no modelo base — mesmo sem qualquer cobertura de rede móvel ou Wi‑Fi.
A série é também a primeira a chegar com o novo sistema operativo Xiaomi HyperOS 3, que introduz melhorias significativas como uma interface redesenhada e maior fluidez no multitarefa.
Desempenho de topo com MediaTek Dimensity e ecrã de 144 Hz
No coração do Xiaomi 15T Pro está o potente processador MediaTek Dimensity 9400+, fabricado num processo de 3nm. Já o Xiaomi 15T vem equipado com o MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Ambos os modelos ostentam o maior ecrã já visto num smartphone da marca, com 6,83 polegadas, resolução de 1,5K e um brilho máximo de 3200 nits.
A experiência visual do Xiaomi 15T Pro é elevada por uma taxa de atualização ultra fluida de até 144 Hz e molduras de apenas 1,5 mm, enquanto o Xiaomi 15T oferece uns suaves 120 Hz.
Design, durabilidade e bateria para todo o dia
O design premium da série Xiaomi 15T é complementado por uma construção robusta, com ecrã protegido por Corning® Gorilla® Glass 7i e certificação IP68 de resistência à água e ao pó. Ambos os smartphones integram uma bateria de grande capacidade de 5500 mAh, garantindo energia para uma utilização prolongada.
O Xiaomi 15T Pro destaca-se pela flexibilidade de carregamento, com HyperCharge de 90W com fio e 50W sem fio, enquanto o Xiaomi 15T conta com um rápido carregamento de 67W com fio.
Preço e disponibilidade da Série Xiaomi 15T em Portugal
Os novos Xiaomi 15T e 15T Pro já têm preços confirmados para o mercado português. O Xiaomi 15T Pro estará disponível a partir de 899,99 na versão de 12GB + 512GB, e 999,99€ para 1TB de armazenamento.
Já o Xiaomi 15T chega ao mercado nacional com um preço de 649,99€ para a configuração de 12GB + 256GB. As cores disponíveis para o modelo Pro são Black, Gray e Mocha Gold, enquanto o modelo base pode ser encontrado em Black, Gray e Rose Gold.
xiaomi a preco de iphone !!! Imaginem! O iphone 17 é muito melhor em tudo
Mais um design aborrecido, sem nada de novo, já tive a ver também o novo Redmi Note 15 Pro + 5G que já foi lançado e literalmente não existe nada de novo, só me meteram uns rebordos à volta das lentes das camaras, aumentaram ligeiramente o processador e continua tudo igual. Nem faz sentido atualizar do 14 Pro +.
Os smartphones hoje em dia não é tudo a mesma coisa.
Também tive com os novos Iphones na mão, com o novo sistema operativo, liquid glass, nos videos publicitários, devem fazer um zoom bué grande aos detalhes daquilo, porque ao vivo, não curti, não me fascinou, não fiquei WOW brutal, parece que lhe meteram uma skin toda parva em cima e called it a day.
Agora eu tive com o Flip 7 da Samsung nas mãos, fiquei fascinando, o sistema operativo está bué bem desenhado, em termos de resolução dos ecrãs, quadrados, logotipos, olha fiquei bué fan. E eu que nunca curti da linha Flip