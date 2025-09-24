PplWare Mobile

Os Xiaomi 15T e 15T Pro chegam a Portugal! Conheça os preços e todos os detalhes

· Android 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Ricardo says:
    24 de Setembro de 2025 às 15:40

    xiaomi a preco de iphone !!! Imaginem! O iphone 17 é muito melhor em tudo

    Responder
  2. x says:
    24 de Setembro de 2025 às 16:01

    Mais um design aborrecido, sem nada de novo, já tive a ver também o novo Redmi Note 15 Pro + 5G que já foi lançado e literalmente não existe nada de novo, só me meteram uns rebordos à volta das lentes das camaras, aumentaram ligeiramente o processador e continua tudo igual. Nem faz sentido atualizar do 14 Pro +.
    Os smartphones hoje em dia não é tudo a mesma coisa.
    Também tive com os novos Iphones na mão, com o novo sistema operativo, liquid glass, nos videos publicitários, devem fazer um zoom bué grande aos detalhes daquilo, porque ao vivo, não curti, não me fascinou, não fiquei WOW brutal, parece que lhe meteram uma skin toda parva em cima e called it a day.

    Agora eu tive com o Flip 7 da Samsung nas mãos, fiquei fascinando, o sistema operativo está bué bem desenhado, em termos de resolução dos ecrãs, quadrados, logotipos, olha fiquei bué fan. E eu que nunca curti da linha Flip

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

  • Sim (93%)
  • Não (7%)

Total Votos: 1.926

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube