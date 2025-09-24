Os Xiaomi 15T e 15T Pro chegam a Portugal! Conheça os preços e todos os detalhes

A Xiaomi acaba de revelar em Munique, Alemanha, a sua nova aposta para o segmento topo de gama, a série Xiaomi 15T. Composta pelos novos Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, esta linha representa uma evolução arrojada, prometendo redefinir as expectativas com um foco claro na fotografia, em parceria com a Leica, e em tecnologias de conectividade inovadoras.

Câmaras Leica: fotografia profissional no Xiaomi 15T Pro

O grande trunfo da série Xiaomi 15T é o seu sistema de câmaras co-desenvolvido com a Leica para oferecer uma "qualidade de imagem incomparável". O Xiaomi 15T Pro está equipado com um sistema de câmara tripla que inclui uma câmara principal de 50 MP com lente Leica Summilux e o avançado sensor de imagem Light Fusion 900, uma ultra grande-angular e a nova teleobjetiva Leica 5x Pro.

Esta teleobjetiva permite um zoom ótico de 5x e um impressionante Ultra Zoom de até 20x. O Xiaomi 15T partilha a câmara principal de 50 MP e a ultra grande-angular, complementadas por uma teleobjetiva dedicada. Para potenciar o hardware, a plataforma de fotografia computacional Xiaomi AISP 2.0 melhora a perceção de profundidade e a fidelidade das cores.

Na gravação de vídeo, o Xiaomi 15T Pro eleva a fasquia com suporte para 4K a 120fps na câmara principal, uma ferramenta poderosa para criadores de conteúdo.

Conectividade inovadora com Xiaomi Offline Communication e HyperOS 3

Uma das novidades mais disruptivas é a estreia global da Xiaomi Offline Communication com a série Xiaomi 15T. Esta tecnologia permite que os utilizadores comuniquem por voz entre dispositivos a longas distâncias — até 1,9 km no modelo Pro e 1,3 km no modelo base — mesmo sem qualquer cobertura de rede móvel ou Wi‑Fi.

A série é também a primeira a chegar com o novo sistema operativo Xiaomi HyperOS 3, que introduz melhorias significativas como uma interface redesenhada e maior fluidez no multitarefa.

Desempenho de topo com MediaTek Dimensity e ecrã de 144 Hz

No coração do Xiaomi 15T Pro está o potente processador MediaTek Dimensity 9400+, fabricado num processo de 3nm. Já o Xiaomi 15T vem equipado com o MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Ambos os modelos ostentam o maior ecrã já visto num smartphone da marca, com 6,83 polegadas, resolução de 1,5K e um brilho máximo de 3200 nits.

A experiência visual do Xiaomi 15T Pro é elevada por uma taxa de atualização ultra fluida de até 144 Hz e molduras de apenas 1,5 mm, enquanto o Xiaomi 15T oferece uns suaves 120 Hz.

Design, durabilidade e bateria para todo o dia

O design premium da série Xiaomi 15T é complementado por uma construção robusta, com ecrã protegido por Corning® Gorilla® Glass 7i e certificação IP68 de resistência à água e ao pó. Ambos os smartphones integram uma bateria de grande capacidade de 5500 mAh, garantindo energia para uma utilização prolongada.

O Xiaomi 15T Pro destaca-se pela flexibilidade de carregamento, com HyperCharge de 90W com fio e 50W sem fio, enquanto o Xiaomi 15T conta com um rápido carregamento de 67W com fio.

Preço e disponibilidade da Série Xiaomi 15T em Portugal

Os novos Xiaomi 15T e 15T Pro já têm preços confirmados para o mercado português. O Xiaomi 15T Pro estará disponível a partir de 899,99 na versão de 12GB + 512GB, e 999,99€ para 1TB de armazenamento.

Já o Xiaomi 15T chega ao mercado nacional com um preço de 649,99€ para a configuração de 12GB + 256GB. As cores disponíveis para o modelo Pro são Black, Gray e Mocha Gold, enquanto o modelo base pode ser encontrado em Black, Gray e Rose Gold.