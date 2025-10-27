PplWare Mobile

Apple planeia introduzir publicidade na app Mapas

· Apple 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. B@rão Vermelho says:
    27 de Outubro de 2025 às 11:23

    Parabéns Apple, lucros pornográficos e mesmo assim ainda se pode extorquir mais uns cobres aos utilizadores, cada vez mais parecida com a Xiaomi.

    Responder
  2. katrina says:
    27 de Outubro de 2025 às 11:44

    Não utilizo o mapas da apple. Agora tenho mais um motivo para não utilizar.

    Responder
  3. Tug@Tek says:
    27 de Outubro de 2025 às 12:15

    Infelizmente na Europa nem sequer SO para smartphones temos, somos obrigados a comprar ou americanos ou chineses, venha o demo e escolha…
    A UE anda entretida com a poluição e não saímos disto.
    UE, ao nível tecnológico não existe….

    Responder
  4. Nuno Magalhães says:
    27 de Outubro de 2025 às 12:24

    Uma situação que não percebi da parte da Apple foi o facto de quem tinha negócios validados no Apple Maps Connect desde 2017, do nada, surge o Apple Business Connect (Apple Business Connect) e o negócio deixa de estar validado.

    Agora com mais opções de comunicação para os negócios, talvez seja essa a ideia de publicidade na app Maps, e com uma validação mais rebuscada, mas de facto sem qualquer aviso prévio aos atuais utilizadores/negócios..

    Quem tiver alguma empresa deverá rever a informação no novo portal.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google Earth AI: Our state-of-the-art geospatial AI models

Volta de apresentação do circuito de Spa-Francorchamps. Ao volante do Alpine A110 Mick Schumacher

Samsung - Introducing Galaxy XR