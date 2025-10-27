Apple planeia introduzir publicidade na app Mapas

Novas informações indicam que a Apple começará a mostrar publicidade na sua aplicação de navegação, o Mapas. Contudo, recorrendo à Inteligência Artificial (IA), fá-lo-á de forma personalizada, procurando não aborrecer os utilizadores com anúncios irrelevantes.

A Apple já tem anúncios na sua loja de aplicações, a App Store, e na app News e Stocks. Entretanto, a app Mapas deverá, também, começar a apresentar publicidade.

Conforme avançado na Bloomberg, na newsletter Power On de Mark Gurman, a Apple está a planear a integração de publicidade na app Mapas.

Algures a partir do próximo ano, restaurantes e empresas locais poderão pagar para aparecerem em posições mais altas quando o utilizador fizer uma pesquisa.

O objetivo da empresa passará por oferecer mais visibilidade aos negócios que estejam dispostos a pagar.

Apple planeia anúncios personalizados na app Mapas com ajuda da IA

Aquando da pesquisa por um novo restaurante ou negócio, apps como o Google Maps apresentam anúncios que destacam determinados estabelecimentos - os que pagam para isso.

Segundo Gurman, contudo, a Apple planeia usar IA para obter melhores resultados de pesquisa e oferecer uma interface melhor do que a do Google Maps.

Ou seja, por forma a não bombardear o utilizador com anúncios irrelevantes, a Apple planeia personalizar as sugestões pagas que aparecem a cada um.

Jogada da Apple pode ser arriscada

O Digital Trends explorou que, apesar de comercialmente inteligente, esta jogada da publicidade na app Mapas "parece arriscada", uma vez que as pessoas gostam da Apple por ser limpa, simples e elegante; não cheia de anúncios.

Portanto, "se o Maps começar a parecer um intervalo comercial, a empresa pode realmente aborrecer os mesmos clientes fiéis que a tornaram grande".