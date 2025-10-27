Apple planeia introduzir publicidade na app Mapas
Novas informações indicam que a Apple começará a mostrar publicidade na sua aplicação de navegação, o Mapas. Contudo, recorrendo à Inteligência Artificial (IA), fá-lo-á de forma personalizada, procurando não aborrecer os utilizadores com anúncios irrelevantes.
A Apple já tem anúncios na sua loja de aplicações, a App Store, e na app News e Stocks. Entretanto, a app Mapas deverá, também, começar a apresentar publicidade.
Conforme avançado na Bloomberg, na newsletter Power On de Mark Gurman, a Apple está a planear a integração de publicidade na app Mapas.
Algures a partir do próximo ano, restaurantes e empresas locais poderão pagar para aparecerem em posições mais altas quando o utilizador fizer uma pesquisa.
O objetivo da empresa passará por oferecer mais visibilidade aos negócios que estejam dispostos a pagar.
Apple planeia anúncios personalizados na app Mapas com ajuda da IA
Aquando da pesquisa por um novo restaurante ou negócio, apps como o Google Maps apresentam anúncios que destacam determinados estabelecimentos - os que pagam para isso.
Segundo Gurman, contudo, a Apple planeia usar IA para obter melhores resultados de pesquisa e oferecer uma interface melhor do que a do Google Maps.
Ou seja, por forma a não bombardear o utilizador com anúncios irrelevantes, a Apple planeia personalizar as sugestões pagas que aparecem a cada um.
Jogada da Apple pode ser arriscada
O Digital Trends explorou que, apesar de comercialmente inteligente, esta jogada da publicidade na app Mapas "parece arriscada", uma vez que as pessoas gostam da Apple por ser limpa, simples e elegante; não cheia de anúncios.
Portanto, "se o Maps começar a parecer um intervalo comercial, a empresa pode realmente aborrecer os mesmos clientes fiéis que a tornaram grande".
Parabéns Apple, lucros pornográficos e mesmo assim ainda se pode extorquir mais uns cobres aos utilizadores, cada vez mais parecida com a Xiaomi.
Não utilizo o mapas da apple. Agora tenho mais um motivo para não utilizar.
Infelizmente na Europa nem sequer SO para smartphones temos, somos obrigados a comprar ou americanos ou chineses, venha o demo e escolha…
A UE anda entretida com a poluição e não saímos disto.
UE, ao nível tecnológico não existe….
Uma situação que não percebi da parte da Apple foi o facto de quem tinha negócios validados no Apple Maps Connect desde 2017, do nada, surge o Apple Business Connect (Apple Business Connect) e o negócio deixa de estar validado.
Agora com mais opções de comunicação para os negócios, talvez seja essa a ideia de publicidade na app Maps, e com uma validação mais rebuscada, mas de facto sem qualquer aviso prévio aos atuais utilizadores/negócios..
Quem tiver alguma empresa deverá rever a informação no novo portal.