O nosso país é um poço de burocracia, com casos diários a corroborar um problema que muitos apontam como raiz de estagnação. Curiosamente, não é apenas por cá: este semáforo demorou 10 meses e 2,4 milhões de dólares para começar a funcionar...

Na Califórnia, um semáforo demorou quase um ano e cerca de 2,4 milhões de dólares para entrar em funcionamento.

O caso está a ser contado pelo GV Wire, mostrando que a burocracia não apenas atrasa as coisas, mas leva a uma quase paralisação dos projetos.

Meses e meses para ligar um semáforo

Na semana passada, as autoridades do condado de Fresno ligaram finalmente um semáforo que esteve vários meses à espera de entrar em funcionamento.

Toda a infraestrutura só ficou disponível recentemente. Vimos alguns postes a serem instalados, que pareciam de estar lá há muitos meses, antes de vermos todo o cruzamento totalmente concretizado.

Contou o supervisor do condado de Fresno, Nathan Magsig, ao GV Wire.

O planeamento do projeto, que começou em 2018, levou vários anos, incluindo a aquisição de terrenos, a garantia de direitos de passagem e a compra de equipamentos. A remoção de árvores, a obtenção do terreno e do direito de passagem, e o equipamento aumentaram os custos, que totalizaram 2,4 milhões de dólares.

Embora o semáforo fosse um projeto do condado, a cidade de Fresno precisava de dar a sua aprovação final, e o condado teve que construir de acordo com os padrões da cidade.

Aliás, o diretor de Obras Públicas da cidade de Fresno, Scott Mozier, disse que, embora a cidade não fosse responsável pelo projeto, recebeu várias reclamações sobre o longo atraso.

Durante 10 meses, os semáforos permaneceram apagados, num cruzamento movimentado no sudeste de Fresno. Apesar de os postes e as luzes estarem instalados, permaneceram inativos, fazendo com que os motoristas esperassem em sinais temporários nas avenidas Fowler e Olive para aceder à Highway 180.

Isto definitivamente ajudou o fluxo do tráfego. Havia momentos em que não conseguíamos sair da nossa garagem. Tínhamos de virar na direção errada só para sair. No entanto, agora, o tráfego flui muito mais suavemente.

Disse Hank Bocchini Jr., proprietário do campo de golfe Hank's Swank Golf Course, localizado na esquina da Fowler com a Olive há 41 anos.

Curiosamente, a apenas 2,4 km de distância, um projeto de instalação de semáforos nas avenidas Temperance e McKinley demorou três meses desde a preparação do terreno até à ativação.