DHL recebe o seu primeiro camião elétrico Tesla Semi. A revolução elétrica também nos pesados

O programa Tesla Semi está a ganhar dinamismo com outro grande operador logístico a juntar-se oficialmente à frota. O gigante logístico alemão DHL confirmou que recebeu o seu primeiro Tesla Semi.

Mais empresas a operar o Tesla Semi

Durante muito tempo, a PepsiCo foi a única empresa a operar o Tesla Semi em volume significativo fora do próprio fabricante.

Mas à medida que nos aproximamos da produção em volume no Nevada, estamos a ver mais unidades a chegar às mãos de grandes clientes como Walmart, Costco e Sysco. Agora, a DHL está oficialmente a bordo.

Primeiro comunicado e resultados do piloto

Num comunicado de imprensa emitido na semana passada, o gigante logístico confirmou a entrega do seu primeiro Tesla Semi totalmente elétrico para ser integrado nas suas operações nos EUA.

Isto segue-se a um programa piloto em Livermore, Califórnia, onde a DHL testou as capacidades do camião em rotas reais.

De acordo com o anúncio oficial, durante uma rota de longo curso de 630 km, o Tesla Semi registou uma média de 1,72 kWh por milha (cerca de 1,07 kWh por km) enquanto transportava um peso bruto combinado de 34 toneladas métricas.

O nosso piloto do Tesla Semi superou as expectativas, provando a sua capacidade de transportar de forma eficiente uma carga típica da DHL por longas distâncias com uma única carga. Integrar o Tesla Semi na nossa frota é um passo importante para alcançar os nossos objetivos de descarbonização e fornecer soluções mais sustentáveis aos nossos clientes. Com a sua autonomia de até 500 milhas (aproximadamente 805 km), o Semi desbloqueia oportunidades que anteriormente estavam além dos limites dos veículos elétricos de serviço pesado, e estamos entusiasmados por fazer parceria com a Tesla para tornar isso uma realidade.

Disse Jim Monkmeyer, Presidente de Transportes, DHL Supply Chain North America.

Relevância da eficiência e próximos passos

Esta eficiência de 1,72 kWh/milha é crítica. Quando a Tesla revelou o Semi pela primeira vez, prometeu um consumo inferior a 2 kWh por milha (aproximadamente 1,24 kWh por km).

Muitos céticos duvidaram deste valor para um camião Classe 8 totalmente carregado, mas os dados reais da DHL confirmam que a Tesla não só está a cumprir esse objetivo como a superá-lo de forma significativa, mesmo com uma carga de 34 toneladas.

O camião está agora a operar na Califórnia Central. Curiosamente, a DHL refere que, nas suas operações diárias atuais, o camião percorre cerca de 160 km por dia e só necessita de carregamento cerca de uma vez por semana.

A DHL tem sido um excelente parceiro e apreciamos o seu apoio precoce e contínuo ao programa Semi. Estamos entusiasmados por apoiar a sua implementação na América do Norte, e a sua experiência como fornecedor de logística de confiança ajudará a tornar o produto ainda melhor para futuros mercados globais.

Explica Dan Priestley, Diretor do programa Tesla Semi na Tesla.

A DHL afirma que esta entrega expande a sua frota de veículos elétricos Classe 8 na América do Norte para mais de 150 unidades.

A empresa planeia adicionar mais camiões Tesla Semi em 2026, à medida que a Tesla iniciar a sua produção em volume.

Depois de planear iniciar a produção em 2025 durante os últimos dois anos, a Tesla adiou recentemente a produção do Tesla Semi para 2026.