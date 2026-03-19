Vídeo mostra “bombas de combustível” da BYD por dentro: o futuro do carregamento elétrico!
Na opinião da BYD, mais do que a autonomia, os clientes procurarão carros que carreguem rapidamente, aproximando-se do tempo associado a encher o depósito de um veículo com combustíveis fósseis. Depois de sabermos que a marca estaria a testar um novo conceito de estação de carregamento, surgiu um vídeo que mostra uma por dentro, em jeito de tour.
As novas estações de carregamento da BYD estão a chamar a atenção, porque se afastam do modelo tradicional de carregamento de carros elétricos, aproximando-se muito mais do conceito que conhecemos de abastecimento de gasóleo ou gasolina.
Em vez de parques com lugares marcados e colunas espalhadas, a marca chinesa está a testar espaços organizados como verdadeiros postos de combustível, com estruturas alinhadas e "pistolas" de carregamento que remetem para as bombas de combustível.
De facto, é exatamente esta facilidade que a marca procura proporcionar aos condutores, uma vez que, para a BYD, a chave do sucesso dos carros elétricos não está na autonomia, mas na velocidade de recarga.
Tour pelo conceito de carregador ultrarrápido da BYD
Gas station? No, this is BYD's new flash charging station, which can charge an electric car from 10% to 70% in just 5 minutes, from 10% to 97% in just 9 minutes. BYD also plans to build 20,000 flash charging stations across China by the end of 2026. pic.twitter.com/A1uJARULPe
— China Xinhua News (@XHNews) March 18, 2026
Ainda que o design seja um dos destaques, o conceito vai além disso: com tecnologia que pode atingir cerca de 1500 kW, os pontos de carga foram pensados para reduzir drasticamente o tempo de espera.
Conforme informámos, a arquitetura de 1000 V poderá adicionar cerca de 400 km de autonomia em apenas cinco minutos.
Com testes a decorrer, o acesso parece estar limitado a modelos selecionados da BYD com a categoria Flash Charge, incluindo as futuras versões Tang, Song, Seal e Denza.
O carregamento começa alegadamente cerca de 10 segundos após a ligação, sem necessidade de códigos QR ou aplicações no telemóvel.
Desta forma, em vez de obrigar os utilizadores a adaptarem-se a novos hábitos, a BYD está a adaptar a tecnologia a hábitos já enraizados, ao mesmo tempo que aposta em carregamentos cada vez mais rápidos.
Se resultar, este conceito, em testes na China, poderá ajudar a reduzir a chamada range anxiety e tornar os carros elétricos muito mais naturais no dia a dia.
O presente na China, o Futuro daqui por 10 anos na Europa…
Este conceito já existe na Europa, a uma escala mais pequena, com carregadores de 150 kW a 300 kW. Até com o telhado de painéis solares. A empresa chama-se Fastned.
Excelente solução o cabo estar pendurado.