Vídeo mostra “bombas de combustível” da BYD por dentro: o futuro do carregamento elétrico!

Na opinião da BYD, mais do que a autonomia, os clientes procurarão carros que carreguem rapidamente, aproximando-se do tempo associado a encher o depósito de um veículo com combustíveis fósseis. Depois de sabermos que a marca estaria a testar um novo conceito de estação de carregamento, surgiu um vídeo que mostra uma por dentro, em jeito de tour.

As novas estações de carregamento da BYD estão a chamar a atenção, porque se afastam do modelo tradicional de carregamento de carros elétricos, aproximando-se muito mais do conceito que conhecemos de abastecimento de gasóleo ou gasolina.

Em vez de parques com lugares marcados e colunas espalhadas, a marca chinesa está a testar espaços organizados como verdadeiros postos de combustível, com estruturas alinhadas e "pistolas" de carregamento que remetem para as bombas de combustível.

De facto, é exatamente esta facilidade que a marca procura proporcionar aos condutores, uma vez que, para a BYD, a chave do sucesso dos carros elétricos não está na autonomia, mas na velocidade de recarga.

Tour pelo conceito de carregador ultrarrápido da BYD

Ainda que o design seja um dos destaques, o conceito vai além disso: com tecnologia que pode atingir cerca de 1500 kW, os pontos de carga foram pensados para reduzir drasticamente o tempo de espera.

Conforme informámos, a arquitetura de 1000 V poderá adicionar cerca de 400 km de autonomia em apenas cinco minutos.

Com testes a decorrer, o acesso parece estar limitado a modelos selecionados da BYD com a categoria Flash Charge, incluindo as futuras versões Tang, Song, Seal e Denza.

O carregamento começa alegadamente cerca de 10 segundos após a ligação, sem necessidade de códigos QR ou aplicações no telemóvel.

Desta forma, em vez de obrigar os utilizadores a adaptarem-se a novos hábitos, a BYD está a adaptar a tecnologia a hábitos já enraizados, ao mesmo tempo que aposta em carregamentos cada vez mais rápidos.

Se resultar, este conceito, em testes na China, poderá ajudar a reduzir a chamada range anxiety e tornar os carros elétricos muito mais naturais no dia a dia.