Novo camião elétrico da Volvo tem 8 baterias e carregamento ultrarrápido

A Volvo pretende liderar globalmente o transporte de camiões elétricos para longas distâncias. O novo Volvo FH Aero Electric E-axle entra em cena para revolucionar este mercado ainda emergente já a partir de 2026.

Volvo quer partir à frente de todos

Este novo camião elétrico será lançado em 2026, com até 600 quilómetros de autonomia, carregamento ultrarrápido e até oito baterias.

A marca sueca apresentou oficialmente o seu novo camião elétrico de grande tonelagem, com o qual está determinada a transformar o transporte de mercadorias de longa distância: o Volvo FH Aero Electric E-axle.

Um projeto ambicioso com o qual a Volvo Trucks reafirma o seu compromisso com a mobilidade elétrica no setor dos transportes. Segundo a própria empresa sueca, estamos perante o primeiro veículo com potencial suficiente para revolucionar o transporte de camiões elétricos de longa distância.

600 km de autonomia e carregamento ultrarrápido

As primeiras imagens e informações oficiais do novo FH Aero Electric E-axle confirmam as expectativas: trata-se de um camião elétrico com uma autonomia adequada e, o que é igualmente importante, uma notável capacidade de carregamento ultrarrápido.

A Volvo confirmou que os clientes já podem assinar uma carta de intenção para adquirir o novo camião, cujo lançamento está previsto para o próximo ano.

O novo FH Aero Electric E-axle foi concebido para realizar tarefas de transporte de longa distância. Este camião pode transportar até oito baterias, com uma capacidade total máxima de 780 kWh, o que lhe proporciona até 600 quilómetros de autonomia.

No entanto, não é apenas a quantidade de quilómetros com uma só carga que importa — o tempo necessário para recarregar as baterias é outro fator determinante.

Este novo camião elétrico da Volvo dispõe de carregamento ultrarrápido. Está preparado para o novo padrão MCS (Megawatt Charging System), permitindo recarregar as baterias dos 20% aos 80% em apenas 40 minutos.

Um tempo de espera aceitável que pode coincidir com o período de descanso legalmente estipulado para os motoristas de camiões na União Europeia.

Mais de 40 toneladas de carga

Outro fator muito importante é a capacidade de carga útil deste camião elétrico. O FH Aero Electric E-axle pode transportar um peso total de 48 toneladas, uma capacidade semelhante à de um camião convencional a gasóleo.

Esta capacidade foi conseguida graças a um eixo adicional de suporte, que permite levar mais baterias a bordo.

Este novo camião, que também estará disponível com cabina standard, virá equipado com um conjunto de serviços digitais a bordo, como, por exemplo, a avaliação de rotas ideais tendo em conta as necessidades de carregamento ao longo do percurso. Também permitirá o acompanhamento detalhado do desempenho da frota de camiões elétricos.

Quando chega ao mercado?

O lançamento do novo camião elétrico da Volvo está agendado para o segundo trimestre de 2026.

O preço permanece, para já, uma incógnita. No entanto, como referido anteriormente, os clientes interessados em adquirir este veículo podem assinar uma carta de intenção de compra para estarem entre os primeiros a utilizá-lo.