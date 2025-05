Android 16: Google lança nova versão Beta e revela a interface com Material 3 Expressive

O evento anual da Google tem estado a revelar novidades importantes e muito focadas na IA. Ainda assim, a I/O parece ter um espaço especial dedicado aos smartphones e a prova disso surge com o anúncio de mais uma versão beta do Android 16. Esta traz mudanças bem visíveis na interface, fruto da chegada do design Material 3 Expressive.

Android 16 com Material 3 Expressive

A Google anunciou que está a lançar a nova interface colorida do Android 16 Esta é para os testadores beta. A beta do QPR1 inclui a linguagem de design Material 3 Expressive da empresa, revelada oficialmente na semana passada. Inclui novos elementos visuais para o launcher, notificações, ecrã de bloqueio e uma página de definições rápidas muito inspirada na Apple.

Este novo design aposta em cores mais vivas e com algumas alterações de design que será facilmente identificável. A Google quer assim renovar novamente o Android e adaptar este sistema aos utilizadores, melhorando também a interface geral a que os utilizadores têm acesso.

As versões QPRs, ou lançamentos trimestrais de plataformas, são geralmente atualizações mais ricas em funcionalidades para o Android. Isto em comparação com os patches de atualização de segurança mensais. Com o Android 16 previsto para ser lançado em breve para todos, será seguido no outono pela atualização QPR1 que acrescenta novos toques visuais.

Google prepara muitas mudanças nesta beta

Os utilizadores com dispositivos Pixel qualificados, incluindo aqueles tão antigos como o Pixel 6 e até o 9A, registados no programa Beta podem ter acesso à nova versão assim que esta estiver pronta. No entanto, e se já estiver a testar a versão beta do Android 16, mas preferir esperar para receber o novo design, pode cancelar esta versão no site do Android Beta.

A Google alerta que os utilizadores não devem instalar a atualização do sistema mais tarde. Isso irá apagar todos os dados do dispositivo. Bastará esperar pelo lançamento oficial do Android 16 para receber a nova versão. Quem quiser experimentar o Android 16 redesenhado, mas ainda não está inscrito na versão beta, basta seguir as instruções da Google. O OTA no dispositivo é de 574 MB num Pixel 9.

Naturalmente que a Google irá continuar a desenvolver o Android 16 para o ter pronto muito em breve, e assim lançar a versão final. Ainda não existe um calendário definitivo, mas tudo aponta para que este ano a gigante das pesquisas revele o novo sistema muito mais cedo que o normal.