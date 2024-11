Fim do Spotify Premium à borla! Bloqueiam apps modificadas e deixam de funcionar

Ainda que tenha a possibilidade de ser usado de forma gratuita, muitos optam por usar apps modificadas para aceder ao Spotify. Estas oferecem tudo o que os utilizadores premium têm acesso, com a vantagem de não serem pagas. Estas estão agora a enfrentar problemas e a deixa de funcionar, tudo graças a uma alteração do Spotify.

Fim das apps modificadas do Spotify

Como é normal, muitos utilizadores optam por usar versões alteradas das apps para ter acesso às opções premium. Estas têm por norma uma subscrição associada, que os utilizadores preferem não ter de pagar, sem terem de abdicar destes serviços.

Este cenário acontece com o Spotify, com algumas apps modificadas a oferecerem estes extras por todos os que estiverem dispostos a arriscar e a colocar as suas contas expostas e até acessíveis. Um exemplo de uma dessas apps é o (conhecido) Spotify Mod que oferece todas estas capacidades extra sem qualquer custo.

É precisamente esta app que agora está a trazer problemas aos seus utilizadores. As queixas acumulam-se e revelam que a app deixou simplesmente de funcionar e a não permitir o acesso ao streaming e às músicas deste serviço. Esta aplicação era uma versão modificada da aplicação padrão do Spotify para Android.

Fim do Premium à borla para todos

Os utilizadores relatam que a aplicação já não mostra listas de reprodução ou música guardada e também não pode transmitir música. Efetivamente, a aplicação tornou-se inútil, e claramente num movimento feito diretamente pelo Spotify.

Não existe uma confirmação clara de que esta situação resulta de uma ação do Spotify, mas é óbvio que terá de resultar de uma ação consertada deste serviço. É claro que não espera que num futuro próximo esta venha a voltar a funcionar e assim trazer de volta o serviço que oferecia a custo zero.

Embora alguns utilizadores continuem a procurar versões modificadas funcionais para continuar a piratear as funcionalidades, alguns alertaram que certos APKs estão infetados com malware. Estes APK modificados violaram sempre os termos de serviço do Spotify, pelo que era apenas uma questão de tempo até que uma ação como esta fosse tomada.