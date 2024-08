Há mais 6 dispositivos Xiaomi que perdem o suporte da marca. Descubra quais são

A Xiaomi é uma das marcas que tem apostado em aumentar a longevidade dos seus equipamentos com mais tempo de atualizações. Estas garantem aos dispositivos uma utilização mais prolongada e livre de problemas. Infelizmente, para 6 dos seus dispositivos o suporte da marca chega ao fim e deixam de ter atualizações, mesmo as de segurança.

Há 6 dispositivos Xiaomi que perdem o suporte

Como todos os produtos tecnológicos, os dispositivos da Xiaomi têm uma vida útil limitada. Após um certo período, a marca decide deixar de fornecer atualizações para alguns. Esta decisão é chamada de “Fim da Vida” (EOL), o que significa que não receberão mais atualizações de software ou de segurança.

Recentemente, a Xiaomi adicionou mais seis dispositivos à sua lista EOL. Estes dispositivos são o MIX 4, Pad 5 Pro 5G, Pad 5, POCO F3 GT, POCO F3 e Redmi K40. A partir de 27 de agosto, estes dispositivos fazem oficialmente parte da lista EOL da Xiaomi.

Os dispositivos adicionados à lista EOL já foram modelos populares. Por exemplo, o MIX 4 era conhecido pelo seu design inovador e forte desempenho. A série Pad 5 também foi apreciada pelos utilizadores pelos seus ecrãs de alta qualidade e hardware poderoso. O POCO F3 GT e o POCO F3 eram populares porque ofereciam um excelente desempenho a um preço acessível. O Redmi K40 foi um grande sucesso, principalmente no mercado chinês.

Podem continuar a ser usados, sem atualizações

A adição destes dispositivos à lista EOL pode causar alguma preocupação aos utilizadores atuais. Sem atualizações, estes dispositivos podem tornar-se mais vulneráveis ​​aos riscos de segurança ao longo do tempo. Também não receberão mais novos recursos ou melhorias de desempenho. No entanto, estes dispositivos ainda funcionarão e poderão ser utilizados com os recursos existentes.

A Xiaomi toma geralmente esta decisão depois de um dispositivo estar no mercado há um determinado tempo, normalmente 2 a 3 anos. Após este período, a Xiaomi concentra os seus recursos e suporte de engenharia em dispositivos mais recentes, pelo que deixa de fornecer atualizações para modelos mais antigos.

A inclusão destes seis dispositivos na lista EOL da Xiaomi é uma parte natural do ciclo tecnológico. Os utilizadores podem continuar a utilizar estes dispositivos, mas podem querer considerar a atualização para modelos mais recentes para melhor segurança e desempenho. A decisão da marca reflete o esforço em focar-se em novas tecnologias e dispositivos.