Google já deu o nome ao Android 16 e quebra uma das suas tradições mais antigas

Há tradições no Android que a Google tem mantido ao longo dos anos e que parece não querer interromper. São pormenores que tornam este sistema único. Uma delas é mesmo o nome das versões, que está sempre associado a uma sobremesa. Com o Android 16 a começar a nascer, surge agora o seu nome, mas quebra esta tradição que vem das primeiras versões do Android.

O Android 16 já tem nome

Desde que a Google lançou o Android 1.5 com o nome de código Cupcake, em 2009, a empresa iniciou um padrão de basear o nome da próxima versão numa sobremesa que começa com a letra seguinte. O Android 1.6 recebeu o nome de código Donut. No entanto, este padrão pode terminar com o Android 16, no próximo ano, que pode não ter um nome que comece com a letra “W”.

Alterações recentes no código do AOSP mostram a mudança a caminho. A primeira tem referências claras ao novo nome, como pode ser visto. Assim, o min_sdk_sdk_version está definido como Baklava e o min_sdk_sdk_version para este ano está definido como VanillaIceCream.

Google chama-lhe Baklava

Outra alteração de código, é explicado como deve ser adicionada uma verificação se nome de código do SDK da plataforma da compilação corresponde a Baklava. A razão apresentada é que uma versão anterior do patch verificou se a versão do SDK é maior ou igual a 35. Esta é a versão do SDK correspondente ao Android 15, ou se o nome de código do SDK da plataforma corresponde VanillaIceCream.

Durante o desenvolvimento de uma nova versão do Android, a Google define a versão do SDK da plataforma com o nome de código até que o SDK esteja finalizado. Como o desenvolvimento do Android 16 está em curso, isto aplica-se a esta versão. Ou seja, as primeiras compilações mostrarão o nome de código do SDK da plataforma (Baklava) em vez da versão do SDK da plataforma (36).

Termina aqui uma tradição antiga

Estas são duas evidências que sugerem que o nome de código do Android 16 é Baklava. Segundo fontes, Baklava foi de facto definido como o nome da sobremesa do Android 16. Esperava-se que o nome de código do Android 16 fizesse referência a uma sobremesa que tivesse a letra “W” no início, algo que parece que não vai acontecer.

Ao olharmos para a história das versões do Android e dos seus nomes de código, não há razão para pensar que o padrão que a Google iniciou em 2009 terminaria no próximo ano. Isto ganha ainda mais força, especialmente porque ainda restam mais algumas letras no alfabeto para basear os nomes.