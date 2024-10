Fatura do Gás natural aumenta a partir de hoje! Saiba quanto…

Se é cliente de gás natural, as notícias não são boas. Tal como previsto, a fatura do gás vai subir bastante já a partir de hoje. Esta subida foi determinada pelo do regulador.

O preço do gás natural no mercado regulado sobe a partir desta terça-feira 6,9%. Segundo a comunicação...

No mercado regulado, os preços de venda a clientes finais para consumos inferiores ou iguais a 10.000 m3 [metros cúbicos] /ano, essencialmente consumidores domésticos, apresentam uma variação tarifária de +6,9%, face ao ano gás 2023-2024

Segundo o regulador, o impacto na fatura do gás natural, incluindo taxas e impostos, "para as tipologias de consumo mais representativas (casal sem filhos e casal com dois filhos), traduz-se num aumento entre os 0,88 e os 1,68 euros na fatura mensal".

GALP sobe preço da eletricidade e gás natural (9% e 16%, respetivamente)

A Galp também já tinha anunciado que a fatura da eletricidade e do gás iria ficar, em média, 9% e 16% mais cara.

De acordo com o e-mail enviado aos clientes, a GALP refere que "apesar do nosso empenho em garantir estabilidade nos preços durante os últimos meses, o aumento continuado do custo de aquisição da energia nos mercados internacionais originou esta alteração".

Os novos preços de Gás Natural, que constam da tabela de preços Galp enviada aos clientes e que substituirão a tabela atualmente em vigor, já refletem o aumento da Tarifa de Acesso às Redes, definida pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que entra em vigor a 1 de outubro.

Os clientes que beneficiam da tarifa social vão continuar a usufruir de um desconto de 31,2%, seja no mercado regulado como no livre.