A encriptação de ponta a ponta para mensagens RCS entre iPhone e Android estará disponível em breve com o iOS 26.5. Esta funcionalidade permitirá a comunicação segura entre dispositivos Apple e Android. Assim, finalmente as mensagens entre o Android e o iPhone estão realmente seguras.

Ainda mais segurança para iPhone e Android

Demorou quase dois anos, mas a encriptação de ponta a ponta para mensagens RCS entre o iPhone e dispositivos Android está finalmente a chegar. Prevista para a versão beta 26.4, foi confirmada pela mais recente versão beta para programadores do iOS 26.5. Este é um grande passo para a segurança das trocas de mensagens entre o iPhone e dispositivos Android que utilizam o protocolo RCS.

Quase dois anos após o lançamento do RCS para iPhones, ficámos a saber que em breve será possível enviar mensagens encriptadas do iPhone para um dispositivo Android. De facto, a nova versão beta do iOS 26.5 indica que a encriptação de ponta a ponta entre um iPhone e um dispositivo Android estará disponível em breve. O recurso será ativado por defeito.

Recorde-se que os utilizadores de iPhone já beneficiam da encriptação de ponta a ponta graças ao iMessage, que oferece esta funcionalidade nativamente há vários anos. A principal inovação é que os utilizadores do iPhone poderão agora enviar mensagens RCS com encriptação de ponta a ponta para dispositivos Android através do Google Messages ou do Samsung Messages.

RCS para garantir mensagens mais protegidas

Embora pareça uma pequena mudança, isto representa um avanço significativo na segurança das comunicações entre estas duas plataformas concorrentes. As trocas de mensagens utilizando o protocolo RCS serão encriptadas de ponta a ponta entre dispositivos Android e Apple, acrescentando uma camada crucial de segurança.

Até agora, a Apple não anunciou uma data de lançamento oficial para a versão final do iOS 26.5. No entanto, com base nas práticas habituais da empresa de Cupertino, a distribuição poderá ocorrer em maio. Quando esta atualização for ativada, um pequeno ícone de cadeado, indicando encriptação de ponta a ponta, será apresentado ao lado das mensagens enviadas para um dispositivo Android.

Este é um passo importante que a Apple dá. Garante uma proteção superior para os utilizadores, que assim têm a certeza que as mensagens enviadas e recebidas com dispositivos Android estão realmente seguras.